La meta de Alegna González es ganar… ¡medalla olímpica!

Alegna Aryday González Muñoz, atleta mexicana de marcha o caminata ya participó en las Olimpiadas de Tokyo 2020, donde logró quinto lugar en 20 kilómetros.

Alegna Aryday González Muñoz tiene 23 años de edad, nació sábado el 2 de enero de 1999 en Ojinaga, Chihuaha, y desde pequeña comenzó a relacionarse con el atletismo, a tal grado que esos primeros pasos en esta disciplina deportiva la llevarían poco a poco hacia el éxito.



“Soy originaria de Chihuahua y mis tíos tienen un club de atletismo, por lo que desde muy chiquita estuve muy relacionada con el atletismo; me gustaba la carrera, la caminata no… iba a correr con mis tíos y hubo un momento en el que me decidí por la caminata y eso fue en lo que me quedé”, dijo González Muñoz a CRACK de El Horizonte, en entrevista exclusiva.



Alegna ahora es atleta profesional en marcha o caminata, y su calidad como deportista en este deporte la ha llevado a representar a México en competencias importantes e internacionales… como los Juegos Olímpicos.



“En Tokyo 2020 aprendí que la marcha es de mucha madurez, que siempre debes tener una estrategia. En Tokyo tuve un excelente lugar, el quinto, pero cuando acabé la prueba empecé a reflexionar y me puse a pensar que dejé ir a las competidoras, quizá por un poco de inexperencia, que no estaba familiarizada con los 20 kilómetros, ninguna competencia es igual. Fue una experiencia bonita y con aprendizaje”, platicó la atleta azteca.



“En el 2024 me gustaría hacer historia… lograr una medalla olímpica es a lo que me gustaría llegar, es algo difícil y no basta con soñarlo, se tiene que trabajar, ya tuve la experiencia de unos Juegos Olímpicos en 2020, ahora espero llegar más madura para estar en la pelea”, agregó.



González Muñoz revela la fórmula para alcanzar el éxito en el deporte: “Soy afortunada, tengo el apoyo de bastantes personas. La familia ha jugado un papel importante porque es mi principal motivación, empecé a hacerlo para que ellos se sintieran orgullosos… y ahora que voy a cada competencia espero que se sientan orgullosos de haberme dado la oportunidad de dejarme ir a vivir a un lugar lejos de ellos, que me brindaron todo el apoyo para dedicarme al deporte”.





Alegna obtuvo una medalla de oro en los 10,000 metros dentro en el Mundial Sub-20 de atletismo celebrado en 2018 en Finlandia, lo que la llevó a ganar el Premio Nacional del Deporte en nuestro país.



Obtuvo el segundo lugar en el Encuentro de Caminata de República Checa de 2019, justa que fue clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En 2021 ganó la prueba de marcha de 20 kilómetros en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa y Marcha, celebrado en Costa Rica.



Formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la prueba de marcha 20 kilómetros, celebrada en Sapporo el viernes 6 de agosto de 2021, donde obtuvo quinto lugar con un tiempo de una hora, 30 minutos y 33 segundos.



“Mi sacrificio más grande es haber dejado mi casa a los 16 años de edad, es algo que me costó bastante, sí había venido a la Ciudad de México de vacaciones, pero nunca había visto todo lo que era la ciudad, que es muy grande, acá no tengo nada de familia. Una o dos veces he hablado con mis entrenadores de que quiero dejar todo y volver a casa, estar con mis amigos, la comida de Chihuahua, estuve a punto de dejarlo todo para volver a mi vida normal.



“Mi familia me dijo que si ya había tomado la decisión de irme, que cumpliera con lo que había dicho… enseguida me di cuenta que esto me apasionaba y que podía lograr algo, esto te abre muchas puertas para lograr cosas, entonces me di cuenta que sí era esto lo que quería”, confesó.