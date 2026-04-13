Larcamón confía en remontada de Cruz Azul ante LAFC

El entrenador argentino Nicolás Larcamón aseguró que Cruz Azul tiene los argumentos necesarios para darle la vuelta a la serie frente a Los Angeles FC y avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En conferencia de prensa, el estratega se mostró optimista de cara al duelo de vuelta, en el que su equipo necesita una actuación contundente tras la derrota de 3-0 sufrida en el partido de ida.

Larcamón destacó que la localía en Puebla puede jugar un papel determinante, tanto por la altitud como por el respaldo de la afición.

“Estamos enfocados en lograr la remontada. Sabemos que nuestra cancha suele ser complicada para los rivales, por las condiciones y el apoyo de nuestra gente”, afirmó.

Confianza en la jerarquía celeste

El técnico subrayó que el equipo deberá ofrecer un desempeño casi impecable si quiere mantenerse con vida en el torneo. A pesar del marcador adverso, confía en la calidad de sus jugadores para revertir la eliminatoria.

“Tenemos herramientas futbolísticas para competir y avanzar. La idea es hacer un partido cercano a la perfección”, explicó.

Larcamón también enfatizó la importancia de imponer condiciones desde el inicio, con un equipo agresivo y dominante que aproveche su condición de local en una plaza ubicada a más de dos mil metros sobre el nivel del mar.

El conjunto cementero atraviesa un momento complicado, con seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria, entre liga y competencia internacional. Sin embargo, el entrenador restó dramatismo a la situación y la interpretó como una oportunidad de crecimiento.

“La racha negativa nos ocupa más de lo que nos preocupa. Es un momento para ajustar detalles y evolucionar de cara a los partidos decisivos”, señaló.

Doble competencia, un reto exigente

Además de su participación en la Concacaf, Cruz Azul se mantiene como uno de los protagonistas del torneo Clausura del fútbol mexicano, donde ocupa los primeros puestos. Para Larcamón, el desafío de competir en ambos frentes implica desgaste, pero también representa una motivación adicional.

“El equipo está comprometido y con hambre de revertir la serie. Queremos avanzar y seguir compitiendo por ambos títulos”, concluyó.

El duelo de vuelta definirá si el conjunto mexicano logra una remontada memorable o si queda eliminado a manos del club estadounidense.

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