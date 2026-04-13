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Supera Coronelas a Tapatías 3-2 primer encuentro en final LVPmx

Durante el desarrollo del juego, ambas escuadras mostraron capacidad de reacción en puntos clave, así como solidez colectiva.

  • 13
  • Abril
    2026

Coronelas de Durango tomó ventaja en la final de la Liga de Voleibol Profesional de México (LVPmx) Femenil tras imponerse en un primer partido que se extendió hasta cinco sets ante Tapatías de Guadalajara, en un duelo disputado en la capital jalisciense.

El encuentro, celebrado en el Gimnasio “Joly Ramírez”, registró una alta intensidad de principio a fin y confirmó las expectativas generadas por el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la temporada.

¿Cómo se definió el primer partido de la final?

El marcador final fue de 3-2 a favor de Coronelas, con parciales de 21-25, 26-24, 16-25, 25-20 y 15-6. La alternancia en el dominio de cada set reflejó el equilibrio entre ambas escuadras, que llevaron el desenlace hasta un quinto episodio.

El cierre del partido se inclinó hacia el equipo visitante, que logró tomar ventaja en los momentos definitivos para asegurar el triunfo y colocarse a una victoria del campeonato.

coronelas tapatias

¿Qué jugadoras destacaron en el encuentro?

Durante el desarrollo del juego, ambas escuadras mostraron capacidad de reacción en puntos clave, así como solidez colectiva. En el caso de Coronelas, destacó Daniela Barraza, quien desde la colocación condujo el ataque y aportó dos puntos en momentos determinantes.

En ofensiva, el equipo de Durango tuvo a varias jugadoras en doble dígito: Atenas Gutiérrez sumó 20 puntos, Klaudia Pawlic registró 16, de los cuales ocho fueron en bloqueo, Melissa Garciglia también aportó 16 y Michelle Lizárraga añadió 15 unidades.

Por parte de Tapatías, Seomara Sainz encabezó la ofensiva con 25 puntos. Le siguieron Joscelyn Urías con 12 y María Anizares con 11. También destacó Yaneyris Rodríguez, quien aportó ocho unidades, incluyendo tres servicios ace.

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¿Cuándo se jugará el segundo partido de la serie?

La final de la LVPmx, pactada a ganar dos de tres encuentros, continuará el próximo 18 de abril en el Gimnasio del Pueblo de Durango, donde se disputará el segundo compromiso.

En caso de ser necesario, el tercer partido se jugaría el 19 de abril en la misma sede para definir al equipo campeón de esta primera edición.

¿Qué representa esta final para el voleibol en México?

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Esta serie es considerada histórica al tratarse de la primera final del voleibol profesional femenil en México. La LVPmx ha registrado una respuesta positiva del público en sus distintas sedes durante la temporada.

Además, la participación de jugadoras nacionales y extranjeras ha contribuido a elevar el nivel competitivo del certamen, lo que se reflejó en el desarrollo del primer partido de la final.

Con la serie aún abierta, se espera que los próximos encuentros mantengan la intensidad y el equilibrio mostrados en este inicio.


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