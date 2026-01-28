Liga MX analiza abrir una ventana extra de transferencias

La Liga MX se encuentra en una fase avanzada de estudio para instaurar un periodo extraordinario de transferencias durante la temporada, una medida que modificaría de forma relevante las reglas actuales del mercado en el futbol mexicano y que todavía depende de la aprobación de la FIFA.

Fuentes cercanas al organismo detallan que la iniciativa surge ante los problemas que han enfrentado varios clubes para reemplazar jugadores clave después del cierre oficial de registros, principalmente por lesiones graves, salidas al extranjero fuera de tiempo o situaciones de fuerza mayor.

FMF actúa como enlace con FIFA

Dicha propuesta ya fue turnada a la Federación Mexicana de Fútbol, instancia encargada de presentarla ante la FIFA. Desde la Liga MX se ha insistido en que la intención no es alterar la competencia ni generar ventajas indebidas.

“El objetivo es dar margen de maniobra a los clubes sin romper con los principios de equidad deportiva”, señalaron directivos consultados.

Reglas estrictas para evitar abusos

De obtener luz verde, la ventana adicional estaría sujeta a controles específicos: tendría una duración corta, permitiría un número limitado de altas por equipo y solo aplicaría en casos previamente definidos, como lesiones de larga duración o transferencias internacionales inesperadas.

La dirigencia del torneo considera que la medida ayudaría a mantener el nivel competitivo en la recta final del campeonato, etapa en la que el desgaste físico y las suspensiones suelen mermar a los planteles.

Posturas divididas entre los clubes

El planteamiento también ha generado debate. Algunos sectores advierten que una apertura extra del mercado podría beneficiar a los equipos con mayor capacidad económica, mientras que otros ven la iniciativa como una actualización necesaria frente a la dinámica actual del futbol global.

Por ahora, la Liga MX mantiene diálogo permanente con la FMF y espera una resolución formal de la FIFA. Hasta entonces, los clubes continúan el torneo con las plantillas ya registradas,

