uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva

Pumas acordó la compra definitiva de Uriel Antuna procedente de Tigres. El atacante buscará relanzar su carrera en el Clausura 2026

  • 28
  • Enero
    2026

Los Pumas de la UNAM cerraron un acuerdo para fichar de manera definitiva a Uriel Antuna, quien dejará Tigres y se convertirá en refuerzo universitario para el Clausura 2026.

La operación se concretó en las últimas horas del mercado y ambos clubes alistan el anuncio oficial.

El extremo mexicano, de 28 años, llega con la misión de recuperar protagonismo y volver a colocarse en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

Juárez y Sancho impulsaron la negociación

La directiva auriazul aceleró el movimiento en el cierre de registros, con la participación directa del técnico Efraín Juárez y del vicepresidente deportivo Antonio Sancho, quien conoce a fondo el entorno de Tigres tras su pasado en el club regiomontano.

Desde el entorno universitario se buscaba un jugador de banda con experiencia inmediata.

“Era una de las posiciones a reforzar y la directiva respondió”, señalaron fuentes cercanas a la negociación.

Salida de Tigres y nuevo rol en la UNAM

Antuna no logró consolidarse en Nuevo León, donde acumuló 41 partidos oficiales, sin goles y con tres asistencias. En el actual torneo apenas sumó 64 minutos en dos encuentros, situación que facilitó su salida.

Con Pumas, el “Brujo” podrá desempeñarse como extremo o carrilero por derecha, un perfil que Juárez considera clave para su sistema ofensivo.

Efecto dominó en el plantel universitario

La llegada del exjugador de Cruz Azul abre la posibilidad de movimientos adicionales en Ciudad Universitaria.

Uno de los nombres que aparece en la rampa de salida es Jorge Ruvalcaba, quien cuenta con una oferta del New York Red Bulls de la MLS.

Ruvalcaba ha tenido participación limitada en el Clausura 2026, aunque en el Apertura 2025 fue pieza importante con cinco goles y tres asistencias en 16 partidos.

Un recorrido amplio en la Liga MX

Antuna ha vestido las camisetas de Santos, Chivas, Cruz Azul y Tigres. Con la Máquina firmó su mejor etapa reciente al proclamarse campeón de goleo en el Clausura 2024, credencial que Pumas espera volver a ver reflejada en la cancha durante la segunda mitad del torneo.

 


