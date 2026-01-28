Se ‘enfría’ el ataque de Tigres: olvida anotar goles

Con apenas dos goles anotados en las primeras tres jornadas de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres registra su peor arranque en cuanto a dianas a favor en los últimos seis años o 12 campañas, al tomar en cuenta las primeras tres fechas de cada certamen.

Las únicas dos dianas felinas en el actual campeonato mexicano fueron anotadas por el jugador Marcelo Flores (en los minutos 48 y 76), en el partido en el cual los de la UANL vencieron por 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en territorio potosino, en la primera jornada.

Actualmente, los auriazules ligan dos juegos sin marcar tantos a favor... o bien, suman 194 minutos sin horadar la cabaña enemiga.

Este sábado en la Fecha 4, “La U” visita al León a las 19:06 horas en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato.

Los dirigidos por el técnico argentino, Guido Pizarro, ligan dos juegos sin anotarle gol al León, su rival en turno en la Liga MX.

Entérate

Este es un comparativo de los goles a favor que ha anotado Tigres hasta la Jornada 3 de la fase regular, en los recientes 12 torneos cortos de la Liga MX:

Torneo Apertura 2020: 4 goles a favor

Torneo Clausura 2021: 4 goles a favor

Torneo Apertura 2021: 4 goles a favor

Torneo Clausura 2022: 3 goles a favor

Torneo Apertura 2022: 4 goles a favor

Torneo Clausura 2023: 8 goles a favor

Torneo Apertura 2023: 3 goles a favor

Torneo Clausura 2024: 4 goles a favor

Torneo Apertura 2024: 3 goles a favor

Torneo Clausura 2025: 6 goles a favor

Torneo Apertura 2025: 5 goles a favor

Torneo Clausura 2026: 2 goles a favor

El más reciente torneo corto de Liga MX, en el cual Tigres anotó menos de dos goles en las primeras tres fechas de la fase regular, fue el Clausura 2014, al registrar cero dianas.

