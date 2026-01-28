Podcast
Deportes

Todd Monken es nombrado nuevo entrenador de los Browns

Los Browns de Cleveland contrataron a Todd Monken como su nuevo entrenador en jefe tras una extensa búsqueda y la salida de Kevin Stefanski

  • 28
  • Enero
    2026

Los Cleveland Browns anunciaron oficialmente la contratación de Todd Monken como su nuevo entrenador en jefe, convirtiéndolo en el 19º head coach de tiempo completo en la historia de la franquicia.

Monken, quien está por cumplir 60 años, regresa a Cleveland, donde ya se desempeñó como coordinador ofensivo en 2019.

G_wwqbHXUAE_ePY.jfif

Llega procedente de los Baltimore Ravens, equipo en el que ocupó el mismo cargo durante las últimas tres temporadas y con el que consolidó una de las ofensivas más productivas de la NFL.

El nuevo nombramiento se da tras la destitución de Kevin Stefanski el pasado 5 de enero, luego de que los Browns cerraran la temporada con marca de 5-12.

Stefanski estuvo seis años al frente del equipo, fue dos veces Entrenador del Año y llevó a Cleveland a los playoffs en 2020 y 2023.

Experiencia y perfil ofensivo

La directiva destacó la amplia trayectoria de Monken, quien suma 37 años como entrenador y 11 en la NFL. En Baltimore, sus ofensivas se caracterizaron por el equilibrio entre pase y carrera, mientras que en 2024 los Ravens lograron un récord histórico al superar las 4,000 yardas aéreas y 3,000 terrestres en una misma temporada.

Entre las prioridades de Monken estará definir el futuro del quarterback del equipo y mejorar el desempeño ofensivo, uno de los principales problemas recientes de la franquicia.

G_w95rkWAAAgYzD.jfif

Además, buscará retener al coordinador defensivo Jim Schwartz, pieza clave en el buen rendimiento defensivo de Cleveland.

Monken se convierte en el séptimo entrenador contratado por los propietarios Jimmy y Dee Haslam desde 2012, en un nuevo intento por darle estabilidad y competitividad a una franquicia que busca salir de años de irregularidad y reconstrucción.


