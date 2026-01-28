Proyecta UANL cultura de Nuevo León en Feria de Turismo en Madrid

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) proyectó la cultura, tradiciones y costumbres de la región durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada del 21 al 25 de enero en Madrid, España, uno de los foros turísticos más importantes a nivel mundial.

A través de sus grupos artísticos universitarios, la UANL llevó a escenarios internacionales la música festiva y los bailes tradicionales de Nuevo León.

Al ritmo del zapateado norteño, estudiantes universitarios interpretaron polkas, chotises, redovas y huapangos, cautivando al público asistente.

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, encabezó la comitiva universitaria como parte de la delegación de Nuevo León y destacó que esta participación fortalece el posicionamiento de la Universidad como un referente cultural y académico a nivel internacional.

“Nuestros grupos realzaron con gran orgullo la cultura, las tradiciones y las costumbres de nuestra entidad. Esta participación consolida la posición de nuestra Universidad como un paradigma cultural y académico a nivel global”, expresó el rector.

Bajo la dirección de Said Blanco, 12 integrantes de la Compañía Titular de Danza Folklórica de la UANL ejecutaron con precisión y energía diversas piezas del repertorio regional, acompañados por el grupo musical Pico de Gallo.

Seis parejas de bailarines interpretaron polkas como Evangelina, Monterrey, El circo, Leona y La grulla; la redova Los Jacales; el chotis Monterrey de mis amores y los huapangos Relojito y Pájaro campana.

La agrupación norteña, dirigida por Juan Ángel Gutiérrez, también interpretó temas del regional mexicano como Mi tesoro y Cielo azul, cielo nublado, fortaleciendo la identidad cultural de Nuevo León ante el público internacional.

Los artistas universitarios se presentaron tanto en el stand de Nuevo León como en el escenario principal de México, ante invitados especiales, patrocinadores y organizadores del evento.

Comentarios