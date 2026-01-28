Corinthians avanza a la Final de la Copa de Campeones femenina

El Corinthians selló su boleto a la Final de la Copa de Campeones femenina de la FIFA con una victoria mínima, pero suficiente, ante el Gotham FC de Estados Unidos, al imponerse 0-1 con un tanto tardío de Gabi Zanotti.

Durante más de una hora el encuentro se jugó con precauciones, sin llegadas claras y con dos equipos enfocados en no cometer errores.

Ni las posesiones largas del conjunto neoyorquino ni los contragolpes del cuadro brasileño lograban romper el equilibrio.

Gotham apretó, Corinthians resistió

Tras el descanso, el equipo dirigido por Juan Carlos Amorós mostró mayor ambición. La velocidad de Purce por la banda derecha generó la opción más clara del partido, pero Lynn Stengel no alcanzó a rematar con precisión dentro del área.

El Corinthians respondió con prudencia y se replegó, apostando por mantener el empate y esperar un descuido rival. Un intento lejano de Duda Sampaio fue su única advertencia ofensiva antes del golpe definitivo.

1T | 47 min: fim da primeira etapa no Gtech Community Stadium. Gotham FC e Corinthians vão para o intervalo empatando sem gols.#GOTxSCCP (0-0)#BrabasInLondon#VaiCorinthians pic.twitter.com/9MEgi1ngQ4 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 28, 2026

La volea que decidió todo

Cuando el duelo parecía encaminado a la prórroga, el conjunto paulista encontró el espacio que había buscado. Al minuto 83, Gabi Zanotti conectó una volea de pierna izquierda que la portera Ana-Katrin Berger no logró controlar.

El error resultó determinante y silenció al estadio del Brentford, donde unas cinco mil personas presenciaron el desenlace.

A festa ao lado da Fiel após a classificação! 🕺🏽🎶#BrabasInLondon#VaiCorinthians pic.twitter.com/DwrpdybIx6 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 28, 2026

A la espera del rival

Con el triunfo, el campeón de la Copa Libertadores femenina avanzó al partido por el título del próximo domingo, en el que enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Arsenal y ASFAR.

