Llega Tigres a 1300 partidos en torneos cortos ante Pachuca

Desde que fueron instituidos los torneos cortos en el año de 1996, los dirigidos por Guido Hernán Pizarro jugarán su partido oficial 1300 esta noche, tomando en cuenta los duelos nacionales e internacionales que han disputado.

El Torneo de Clausura 2026 sigue su marcha y con la batalla entre Tigres de la UANL y los ‘Tuzos’ del Pachuca se comienza la fecha 7 a las 19:00 horas, y usted, amable lector, lo puede ver a través de las pantallas de Azteca 7 en el Viernes Botanero.

A la grama del ‘Volcán’ saltarán los de la ‘U’ con su característico uniforme en amarillo total, mientras que los hidalguenses lo harán completamente de azul marino.

En este partido, quien se encargará de impartir justicia será el duranguense Marco Antonio Ortiz Nava, quien fungirá como juez central en esta contienda.

Ligero dominio de los de la 'U' sobre los tuzos

La historia marca que son 67 las batallas oficiales que han sostenido los universitarios en contra de los de la ‘Bella Airosa’ en torneos cortos, contabilizando únicamente los duelos de Liga y Liguilla.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 22 de sus enfrentamientos y en 25 más igualaron en el marcador, perdiendo ante su rival en turno en 20 ocasiones; enviaron el esférico a besar las redes enemigas 96 veces y les propinaron 92 pepinillos.

Los 96 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac diez veces; en otras seis ocasiones, fueron Héctor Mancilla y Lucas Lobos quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Claudio Núñez, Jesús Olalde y Luis Quiñones.





