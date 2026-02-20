Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_02_20_201126_6012b41111
Deportes

Pitcher Yohander Méndez vivirá segunda etapa con Sultanes

El regreso de Yohander Méndez representa una apuesta por profundidad y experiencia en la rotación regiomontana, con recorrido en distintas ligas internacionales

  • 20
  • Febrero
    2026

Los Sultanes de Monterrey suman experiencia internacional a su cuerpo de lanzadores con el retorno del zurdo venezolano Yohander Méndez, quien vuelve a la organización tras su paso por el béisbol asiático y el circuito invernal.

Trayectoria en Grandes Ligas

Nacido en Valencia, Venezuela, Méndez debutó en 2016 en las Grandes Ligas con los Texas Rangers, organización con la que trabajó durante cuatro temporadas. En ese lapso acumuló 20 apariciones —cinco de ellas como abridor—, lanzó 47.2 entradas y registró 33 ponches, dejando marca de 3-3.

Su experiencia en el máximo nivel le permitió consolidar un repertorio basado en control, rompientes y manejo de situaciones de presión, características que ahora aportará nuevamente al conjunto regiomontano.

Rendimiento destacado en su primera etapa en Monterrey

La primera etapa de Méndez con Sultanes se dio en 2022 y fue determinante para el club. Ese año firmó marca de 7-0 en 15 aperturas, con 61 ponches, efectividad de 2.78 y WHIP de 1.26, consolidándose como uno de los brazos más confiables del staff y pieza importante en la conquista del campeonato de la Zona Norte.

Experiencia reciente en Asia y el Caribe

Tras su paso por la Liga Mexicana de Béisbol, el zurdo continuó su carrera en Asia, en 2023 y 2024 lanzó para los Yomiuri Giants del béisbol japonés, donde acumuló 176 ponches en ese periodo. Posteriormente, en 2025, militó con los Uni-President Lions en Taiwán, temporada en la que registró foja de 10-6 con efectividad de 3.51.

En el ámbito invernal, también ha tenido protagonismo con los Navegantes del Magallanes en Venezuela, equipo con el que logró el campeonato y participación destacada en la Serie de las Américas 2026. Además, superó la cifra de 100 ponches de por vida en la LVBP.

Refuerzo estratégico para la nueva temporada

El regreso de Yohander Méndez representa una apuesta por profundidad y experiencia en la rotación regiomontana; con recorrido en distintas ligas internacionales y antecedentes sólidos en Monterrey, el lanzador vuelve como un elemento clave para fortalecer el pitcheo de Sultanes y mantener al equipo en la pelea dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_sultanes_d68d744bb3
Sultanes vence 3-1 a Charros y siguen con vida en la serie
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_57_52_AM_fc60ded50a
Sultanes se enfrentará a los Charros de Jalisco, en Playoffs
nota_deportes_diablos_7cbf514ba0
No regresaron; barren a Sultanes en la Serie del Rey 2024
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_21_at_9_35_48_PM_1_9fe370638f
Moviliza fuerte incendio a bomberos en Ramos Arizpe
deportes_gigante_de_acero_estadio_rayados_1c5ff67340
Aplican vacunas drive-thru contra sarampión en estadio de Rayados
hezbola_lanza_nuevos_ataques_tras_bombardeos_israelies_e4a5dbbe7a
Destrucción en Afganistán tras serie de bombardeos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×