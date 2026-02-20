Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales

La ciudad de Monterrey se prepara para inscribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol internacional. Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede, confirmó este viernes que el encuentro entre Túnez y Japón, programado para el próximo 20 de junio a las 10 de la noche, será oficialmente el partido número 1,000 en la historia de la Copa del Mundo.

Este hito representa mucho más que una cifra estadística para los organizadores locales. Según explicó Hütt, recibir este encuentro es un motivo de gran celebración que permitirá mostrar al mundo que Monterrey es una ciudad de clase mundial, preparada para el festejo y para ofrecer una experiencia inolvidable a los aficionados internacionales.

Darán 1,000 becas para Nuevo León

Uno de los puntos más destacados de este anuncio es el enfoque social que se le dará al encuentro. Los organizadores han convertido el "Partido 1,000" en una prioridad estratégica para dejar un legado permanente en la región. En colaboración con la FIFA, se lanzará un proyecto de un millar de becas educativas destinadas a jóvenes del estado de Nuevo León, cuyos detalles técnicos se darán a conocer próximamente.

México en la historia de los Mundiales

Al recordar la importancia de este partido, Alejandro Hütt subrayó que México ha sido un país privilegiado al albergar momentos que han definido el fútbol moderno.

Desde el "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania en 1970, las consagraciones de Pelé y Maradona en el Estadio Azteca y ahora ser el primer país en organizar tres Mundiales, el territorio siempre ha estado ligado a esta justa, pese a que en Selección la cosa es muy diferente.

Hütt también evocó momentos grabados en la memoria colectiva del país, como la histórica tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria en 1986 o el emocionante triunfo de la Selección Mexicana ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

Estos son los partidos que se jugarán en Monterrey

Monterrey no solo será protagonista por el partido milenario, sino que recibirá un total de cuatro encuentros de alta relevancia. La actividad iniciará el 14 de junio con el duelo entre Túnez y un equipo europeo aún por clasificar. Posteriormente, el 20 de junio se llevará a cabo el histórico Túnez contra Japón, seguido por el enfrentamiento entre Sudáfrica y Corea el 24 de junio.

Finalmente, la urbe regia cerrará su participación como sede el 29 de junio, al albergar uno de los encuentros más esperados de la ronda de dieciseisavos de final, que enfrentará al ganador del grupo F contra el segundo lugar del grupo C.

Con esta agenda, Monterrey se suma al esfuerzo nacional junto a la Ciudad de México y Guadalajara, reafirmando el compromiso de ofrecer el Mundial "más fiestero" y mejor organizado de la historia.

Comentarios