Los incansables Tigres… ¡siguen con ‘agenda llena’!

Es cierto, para Tigres es una alegría haber avanzado a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025; sin embargo, esto provocará que los felinos disputen cinco encuentros en un lapso de 20 días: tres de fase regular de Liga MX y dos más de la Concachampions.

Esto promedia que los auriazules, dirigidos por el técnico argentino Guido Pizarro, jugarán un encuentro cada cuatro días.

Y esta agenda llena arranca este sábado con el Clásico Regio 140 ante Rayados, en la Jornada 15 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX… y finalizará el jueves 1 de mayo con el cotejo de vuelta de la antesala de la final de la famosa ‘Conca’.

Los partidos que se le presentarán a los de la UANL en fila son: este sábado ante Rayados en El Volcán en la Fecha 15 del campeonato mexicano, el próximo martes frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo en la Jornada 16, y el sábado 19 de este mes de abril ante Pumas en el coloso de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Enseguida viene el desafío de Ida de la ‘Semi’ ante Cruz Azul en el certamen de la zona, el miércoles 23 de este mes de abril en el inmueble nicolaíta. Y finalizaría esta seguidilla de duelos con la vuelta de ‘semis’ de la Concachampions ante La Máquina el jueves 1 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Esto puede acarrear una preocupación para los nuevoleoneses, ya que enseguida disputarán la fase final del campeonato mexicano de la Primera División del balompié azteca.

Entérate

Estos son los cinco juegos oficiales que disputará Tigres en un lapso de 20 días, a partir de este sábado:

Torneo Clausura 2024 de Liga MX, Jornada 15: Tigres Vs. Rayados, 19:00 horas, Estadio Universitario, este sábado

Torneo Clausura 2024 de Liga MX, Jornada 16: Pachuca Vs. Tigres, 19:00 horas, Estadio Hidalgo, martes 15 de este mes de abril

Torneo Clausura 2024 de Liga MX, Jornada 17: Tigres Vs. Pumas, 21:00 horas, Estadio Universitario, sábado 19 de este mes de abril

‘Conca’ 2025, Ida Semifinal: Tigres Vs. Cruz Azul, 20:00 horas, Estadio Universitario, miércoles 23 de este mes de abril

‘Conca’ 2025, Vuelta Semifinal: Cruz Azul Vs. Tigres, 20:00 horas, Estadio Olímpico Universitario, jueves 1 de mayo

