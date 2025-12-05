Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mexico_partidos_mundial2_17082a3a23
Deportes

Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026

El combinado mexicano ya conoce a los equipos que enfrentará en el próximo Mundial, que arrancará este 11 de junio con la inauguración ante Sudáfrica

  • 05
  • Diciembre
    2025

La Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje D en Europa (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa) en el Grupo A, tras el sorteo celebrado este viernes en Washington.

Partido inaugural

El Mundial 2026 será inaugurado con el partido México contra Sudáfrica en la cancha del estadio Azteca el próximo 11 de junio.

Posteriormente la selección azteca se trasladará a la ciudad de Guadalajara donde enfrentará a Corea del Sur, el 18 de junio.

El tercer duelo de México será ante la selección que avance del repechaje de Europa, dicho duelo tendrá como escenario el estadio Azteca, el 28 de junio.

Cuáles serán las sedes del Grupo A

El Grupo A disputará sus partidos en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de Atlanta, en Estados Unidos.

El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

Antecedentes de México con sus rivales mundialistas

La Selección Mexicana ya enfrentó a Sudáfrica en una justa mundialista. Este encuentro tuvo lugar en el año 2010, donde los africanos fueron anfitriones.

El partido también significó la inauguración del evento el cual terminó con marcador de 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.  

Contra su segundo rival en este Mundial 2026, México también ya tiene una enfrentamiento previo que tuvo lugar en Rusia 2018, que finalizó con triunfo del Tricolor por marcador de 2-1, los goles fueron de Carlos Vela y Javier 'Chicharito' Hernández, por los asiáticos marcó Son Heung-Min.

Casi una década atrás de ese duelo en tierras europeas se jugó el primero de los dos duelos que han disputado de manera ofcial. Fue en la fase de grupos de Francia 98 que México venció 3-1 a Corea del sur en la Jornada 1.

Participaciones de México en mundiales 

Ranking FIFA: 15.

Participaciones mundialistas: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 6º en México 1970 y 1986.

Entrenador: Javier Aguirre.

Como se clasificó: Anfitrión.

Títulos: Copa Confederaciones (1/1999), Copa de Naciones de la Concacaf (3/1965, 1971 y 1977), Copa de Oro (10/1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025), Liga de Naciones de la Concacaf (1/2025), Copa de Naciones Norteamericana (1/1991).

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T122702_491_9aa4c1baae
México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026
fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
thtrbh_d1ba450f6f
Asalto en Pretoria deja 12 muertos, entre ellos tres menores
publicidad

Últimas Noticias

htbf5hb_4b5076ea2b
Cae 'Danone' jefe de plaza del CJNG en la Zona Norte de Q. Roo
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T152302_344_71ecc3f68f
T-MEC seguirá porque 'ambas economías se necesitan': Sheinbaum
G7gw2_HR_Ws_AA_Jje2_e6e9d3b41b
Carro bomba deja 2 muertos y 7 heridos en Coahuayana
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
publicidad
×