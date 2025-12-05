Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje D en Europa (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa) en el Grupo A, tras el sorteo celebrado este viernes en Washington.

Partido inaugural

El Mundial 2026 será inaugurado con el partido México contra Sudáfrica en la cancha del estadio Azteca el próximo 11 de junio.

Posteriormente la selección azteca se trasladará a la ciudad de Guadalajara donde enfrentará a Corea del Sur, el 18 de junio.

El tercer duelo de México será ante la selección que avance del repechaje de Europa, dicho duelo tendrá como escenario el estadio Azteca, el 28 de junio.

Cuáles serán las sedes del Grupo A

El Grupo A disputará sus partidos en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de Atlanta, en Estados Unidos.

El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

Antecedentes de México con sus rivales mundialistas

La Selección Mexicana ya enfrentó a Sudáfrica en una justa mundialista. Este encuentro tuvo lugar en el año 2010, donde los africanos fueron anfitriones.

El partido también significó la inauguración del evento el cual terminó con marcador de 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Contra su segundo rival en este Mundial 2026, México también ya tiene una enfrentamiento previo que tuvo lugar en Rusia 2018, que finalizó con triunfo del Tricolor por marcador de 2-1, los goles fueron de Carlos Vela y Javier 'Chicharito' Hernández, por los asiáticos marcó Son Heung-Min.

Casi una década atrás de ese duelo en tierras europeas se jugó el primero de los dos duelos que han disputado de manera ofcial. Fue en la fase de grupos de Francia 98 que México venció 3-1 a Corea del sur en la Jornada 1.

Participaciones de México en mundiales

Ranking FIFA: 15.

Participaciones mundialistas: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 6º en México 1970 y 1986.

Entrenador: Javier Aguirre.

Como se clasificó: Anfitrión.

Títulos: Copa Confederaciones (1/1999), Copa de Naciones de la Concacaf (3/1965, 1971 y 1977), Copa de Oro (10/1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025), Liga de Naciones de la Concacaf (1/2025), Copa de Naciones Norteamericana (1/1991).

