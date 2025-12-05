México vs Sudáfrica, se repite por primera vez partido inaugural

La Selección Mexicana y de Sudáfrica protagonizarán el próximo partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

En esa ocasión, ambos países quedaron empatados a un gol en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

Para 2026, México, bajo la batuta de Javier Aguirre, se plantea pasar desde el Grupo A hacia los cuartos de final, su ‘muro’ histórico en el máximo evento del fútbol.

México inaugura como local

Tanto en 1970 como en 1986, las ediciones en las que México fue local, llegó a esta instancia.

Los cuartos terminaron en 0-0 tras noventa minutos y alargue, lo que desembocó en una tanda de penaltis en la que Die Mannschaft se impuso por 4-1.

¿Quién sería rival más fuerte?

El rival más fuerte de México en este grupo podría ser Corea del Sur, a quienes ya enfrentaron en Francia '98. Son Heung-min, quien brilló durante una década en el Tottenham Hotspur de Inglaterra y ahora se desempeña en el Los Angeles de la MLS estadounidense, es el jugador más peligroso de la escuadra asiática.

Comentarios