Fallece legendario quarterback Sonny Jurgensen a los 91 años

El futbol americano perdió a uno de sus grandes referentes. Sonny Jurgensen, mariscal de campo del Salón de la Fama y figura emblemática de Washington, murió a los 91 años, confirmó su familia a través de un comunicado difundido por los Commanders.

“Estamos enormemente orgullosos de su increíble vida y sus logros en el campo, marcados no solo por un brazo de oro, sino también por un espíritu intrépido y un intelecto que le valieron un lugar entre las leyendas de Cantón”, expresó la familia.

Un ícono dentro y fuera del campo

La organización también recordó al exjugador como un símbolo de la franquicia. El propietario mayoritario, Josh Harris, señaló: “Sonny Jurgensen es, y siempre será, una de las leyendas del futbol americano de Washington… la personificación de lo que significa vestir la camiseta borgoña y dorada: duro, inteligente y con una devoción inquebrantable”.

Jurgensen llegó al equipo en 1964 en un intercambio sorpresivo con los Eagles y durante 11 temporadas reescribió los libros de récords.

Superó cinco veces las 3,000 yardas por campaña en una era donde el juego aéreo no era dominante y fue exaltado al Salón de la Fama en 1983.

El brazo que marcó época

Con pases certeros desde la bolsa de protección, lideró varias remontadas memorables, incluida una ante Dallas en 1965, cuando lanzó para 411 yardas y tres anotaciones tras ir abajo 21-0.

“Solo les pido a mis bloqueadores cuatro segundos… Gano a la gente lanzando, no corriendo”, decía con ironía tras los partidos.

Incluso el exigente Vince Lombardi, quien lo dirigió en 1969, quedó rendido a su talento: “Es el mejor que he visto”, sentenció el legendario entrenador.

Del emparrillado al micrófono

Tras retirarse en 1974, Jurgensen siguió ligado a la franquicia durante décadas como comentarista de radio, formando parte del popular trío “Sonny, Sam y Frank”, que se ganó a generaciones de aficionados por su estilo directo y desenfadado.

También fungió como consejero informal del equipo y mentor de jóvenes quarterbacks, sin perder su costumbre de criticar lo que no le convencía.

Números para la historia

El pasador terminó su carrera con 32,224 yardas, 255 touchdowns y cinco selecciones al Pro Bowl. Lideró la NFL en yardas aéreas en cinco ocasiones y dejó para la posteridad un envío de anotación de 99 yardas en 1968.

Nacido en Carolina del Norte en 1934, fue seleccionado por Filadelfia en 1957 y protagonizó uno de los cambios más recordados de la liga en 1964 rumbo a Washington.

“Me dijeron que me habían traspasado… pensé que era una broma del Día de los Inocentes”, recordó años después. “Así que me quedé en shock”.

