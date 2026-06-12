Marruecos sufre dos bajas importantes rumbo al Mundial FIFA™

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) confirmó este viernes que Abdessamad Ezzalzouli, conocido como Ez Abde, y el defensor Nayef Aguerd quedaron fuera de la convocatoria definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a problemas físicos.

La noticia representa una baja sensible para los Leones del Atlas, que llegaban al torneo con la intención de mantener el protagonismo mostrado en Qatar 2022, donde hicieron historia al convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

A través de un comunicado oficial, la FRMF informó que Ez Abde no podrá participar en el certamen debido a una lesión en la rodilla derecha que afecta el ligamento colateral interno.

Los servicios médicos determinaron que el extremo del Real Betis necesitará un periodo prolongado de recuperación y rehabilitación, lo que hace imposible su participación en la justa mundialista.

Por su parte, Nayef Aguerd tampoco logró superar a tiempo las molestias físicas que arrastraba desde hace semanas.

Aunque el defensa del Olympique de Marsella mostró avances durante su proceso de recuperación, la federación explicó que el tiempo disponible antes del inicio del torneo no garantiza que pueda alcanzar su mejor nivel competitivo.

"La recuperación total del jugador no podrá completarse antes del comienzo de la competición", señaló la federación marroquí.

Llegan Sbai y Saadane al rescate

Ante dicho escenario, el seleccionador Mohamed Ouahbi decidió recurrir a dos futbolistas que formaban parte de la lista ampliada de reservas.

El delantero Amin Sbai y el defensor Marwane Saadane fueron incorporados a la convocatoria definitiva de 26 jugadores para ocupar las vacantes dejadas por Ez Abde y Aguerd.

De acuerdo con la FRMF, ambos futbolistas participaron en los entrenamientos previos al torneo y convencieron al cuerpo técnico por su nivel de compromiso y preparación.

La federación destacó que esta decisión se tomó con base en informes médicos y con el objetivo de garantizar que todos los integrantes del plantel estén disponibles desde el arranque de la competencia.

Pese a estas ausencias, Marruecos aseguró que el resto de los convocados se encuentra en buenas condiciones físicas para afrontar el torneo.

La federación indicó que los controles médicos realizados durante la preparación reflejan un estado de salud acorde con las exigencias de una Copa del Mundo y con las expectativas de la afición marroquí.

Brasil, el primer desafío

La misión mundialista de Marruecos comenzará el sábado con una prueba de máxima exigencia.

Los Leones del Atlas enfrentarán a Brasil en el MetLife Stadium de East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York, uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del torneo.

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