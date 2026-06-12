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Nacional

Deja triunfo de México más de $1,200 millones en beneficios

Concanaco Servytur atribuyó el beneficio a consumos en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de recuerdos y activaciones locales

  • 12
  • Junio
    2026

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó este viernes que el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, en el inicio del Mundial 2026, dejó un beneficio económico superior a $1,200 millones de pesos (unos $69.6 millones de dólares) en la capital mexicana y zonas vinculadas al torneo.

El organismo atribuyó las ganancias a consumos en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de recuerdos y activaciones locales, según un comunicado difundido tras el partido inaugural.

“A nivel nacional, el torneo puede representar hasta 65,000 millones de pesos (casi 3,768 millones de dólares) para el sector, siempre que las oportunidades alcancen también a las MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) y no se concentren en grandes cadenas”, advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

La Confederación dijo que los negocios de la llamada última milla, el perímetro de acceso al Estadio Ciudad de México, abrieron sus cortinas pese a caídas en ventas atribuidas a movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Bajo la premisa de que “lo más mexicano es trabajar juntos”, el organismo afirmó que desplegó una agenda simultánea en los 32 estados del país para vincular la celebración mundialista con actividades comunitarias, consumo local y promoción turística.

“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades”, concluyó De la Torre. 


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