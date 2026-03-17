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Mascherano confirma a Messi listo para duelo clave ante Nashville

El técnico del Inter Miami aseguró que el equipo se juega “una final” en la vuelta de Concacaf y llamó a la afición a apoyar en casa

  • 17
  • Marzo
    2026

El entrenador del Inter Miami CF, Javier Mascherano, aseguró este martes que Lionel Messi y Rodrigo De Paul se encuentran en “perfectas condiciones” para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ambos jugadores no viajaron el pasado fin de semana a Charlotte para la cuarta jornada de la Major League Soccer, decisión que, según explicó el técnico, fue consensuada para permitirles descansar de cara al duelo decisivo frente a Nashville.

“Es una final para nosotros. Esta competición nos ilusiona y tenemos la esperanza de seguir progresando y llegar a lo más alto”, expresó Mascherano en conferencia de prensa.

Un partido decisivo en casa

El encuentro de ida terminó 0-0, por lo que el Inter Miami está obligado a ganar en casa para avanzar, ya que la regla del gol de visitante sigue vigente en el torneo. Un empate con anotaciones dejaría eliminado al conjunto de Florida.

“Hay que ganar el partido. Mañana tenemos que ir a por esa victoria que nos clasifique”, subrayó el estratega argentino.

Mascherano también hizo un llamado a la afición para que acuda al Chase Stadium y respalde al equipo en este compromiso clave, el último antes de mudarse a su nuevo recinto, el Nu Stadium, a partir del 4 de abril.

Reconoce expulsión

Por otra parte, el técnico se refirió a la tarjeta roja que recibió en el partido ante Charlotte por protestar al árbitro, lo que le impedirá dirigir desde el banquillo en el siguiente encuentro.

“Estuve bien expulsado, mi actuación fue desmedida”, admitió, aunque aclaró que sus gestos estaban dirigidos a un jugador y no al silbante en el momento de la primera amonestación.

El Inter Miami buscará avanzar en el torneo continental en un duelo que Mascherano no dudó en calificar como determinante para las aspiraciones del club.


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