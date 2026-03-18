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Nuevo León

Avanza judicialización en caso de exentrenador Dámaso en NL

Fiscalía informa que varias denuncias contra Dámaso 'N' ya fueron llevadas ante un juez, a un año de que estallara el caso

  • 18
  • Marzo
    2026

A un año de que se hicieran públicas las denuncias por presuntos delitos de índole sexual contra el exentrenador de gimnasia Dámaso “N”, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que el caso presenta avances en su proceso legal, particularmente en la etapa de judicialización.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que varias de las carpetas de investigación ya están siendo llevadas ante un juez, lo que representa un paso importante dentro del proceso penal.

“Están siendo judicializadas, le paso por separado el número de carpetas que están judicializadas”, declaró el fiscal, al referirse al estado actual de las denuncias interpuestas por las víctimas.

El caso, que generó gran impacto social tras difundirse en marzo de 2025, derivó en múltiples denuncias formales contra el exentrenador, acusado de presuntos abusos cometidos en contra de menores de edad durante su etapa como formador deportivo.

A lo largo de este año, la Fiscalía ha mantenido abiertas diversas líneas de investigación, integrando pruebas y recabando testimonios que han permitido avanzar en la consolidación de los expedientes.

La judicialización de las carpetas implica que los casos han alcanzado un nivel suficiente de sustento para ser presentados ante la autoridad judicial, donde se determinará la situación legal del imputado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente el número exacto de carpetas judicializadas, aunque se espera que en los próximos días se brinde mayor información al respecto.

El fiscal reiteró que se continuará con el seguimiento puntual del caso, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y el debido proceso en cada una de las denuncias.


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