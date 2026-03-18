Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_sheinbaum_rey_espana_5d2f7e7496
Nacional

Sheinbaum invitó al rey de España al Mundial 2026

La presidenta envió una carta al rey Felipe VI para asistir al torneo con la intención de fortalecer la relación bilateral y destacar los lazos históricos

  • 18
  • Marzo
    2026

México y España reforzarían sus relaciones en el Mundial 2026.

De acuerdo con fuentes gubernamentales de Madrid, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al rey de España, Felipe VI, en donde lo invitó personalmente a asistir al torneo de la FIFA, el cual celebrará su primera parte en México.

Según lo revelado en medios españoles y nacionales, Sheinbaum explicó en el documento que la cita deportiva “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.

Después de que trascendiera esta información, la Casa Real de España confirmó que se recibió una carta por parte de la presidenta mexicana y aseguraron que dicho documento fue recibido “con agrado”.

El envío de esta carta habría sucedido antes de las declaraciones del rey Felipe VI de este lunes, en donde reconoció “muchos abusos” y “controversias éticas y morales” durante la Conquista y Colonia.

La carta de la presidenta Sheinbaum tiene fecha del 3 de febrero y fue entregada al rey el pasado 24 de febrero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9b0684db19
Afina Surinam detalles para duelo de repechaje en Monterrey
nacional_xoli_d9f32d2587
Lanza CDMX chatbot para orientar a turistas de cara al Mundial
AP_26078694306922_59b0814674
La FIFA multa a Israel por discriminación en el fútbol
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_19_at_9_01_05_PM_50d2688f83
Rehabilita Monterrey pavimento de la avenida Enrique C. Livas
b93c41a3_2ce5_4927_b8f7_8bfb5a32fd60_5cfb554c52
Buscan darle orden al desarrollo urbano de Ramos Arizpe
IMG_2339_7f35fe67e6
Reactivarían nave industrial en San Pedro para fomentar el empleo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×