Sheinbaum invitó al rey de España al Mundial 2026

México y España reforzarían sus relaciones en el Mundial 2026.

De acuerdo con fuentes gubernamentales de Madrid, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al rey de España, Felipe VI, en donde lo invitó personalmente a asistir al torneo de la FIFA, el cual celebrará su primera parte en México.

Según lo revelado en medios españoles y nacionales, Sheinbaum explicó en el documento que la cita deportiva “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.

Después de que trascendiera esta información, la Casa Real de España confirmó que se recibió una carta por parte de la presidenta mexicana y aseguraron que dicho documento fue recibido “con agrado”.

El envío de esta carta habría sucedido antes de las declaraciones del rey Felipe VI de este lunes, en donde reconoció “muchos abusos” y “controversias éticas y morales” durante la Conquista y Colonia.

La carta de la presidenta Sheinbaum tiene fecha del 3 de febrero y fue entregada al rey el pasado 24 de febrero.

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