Queda Bradley Barcola fuera tras sufrir esguince de tobillo

El delantero francés Bradley Barcola estará fuera de actividad durante varias semanas con el Paris Saint-Germain, luego de sufrir un esguince de tobillo derecho en un partido reciente de la UEFA Champions League.

La acción ocurrió durante el compromiso ante el Chelsea, cuando el atacante realizó un movimiento de cambio de dirección y su pie quedó comprometido, provocando una torsión del tobillo con daño en los ligamentos laterales.

Tras el incidente, el jugador presentó inflamación inmediata y dificultad para apoyar el pie, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego.

Estudios médicos posteriores confirmaron un esguince de grado moderado a severo, lo que implica un periodo de recuperación estimado de entre tres y seis semanas, dependiendo de su evolución.

El tratamiento para su recuperación contempla de varias actividades que requieren un tiempo prolongado, lo cuales son: reposo, fisioterapia intensiva y trabajo progresivo de rehabilitación, enfocado en recuperar estabilidad y movilidad en la articulación afectada, evitando alguna posible recaida temprana

Venía en ritmo destacado en ofensiva

La lesión llega en un momento en el que Barcola atravesaba un buen nivel competitivo, siendo una pieza recurrente en el esquema ofensivo del PSG.

En sus últimos encuentros, el extremo había mostrado un constante rendimiento favorable para el cuadro ofensivo del equipo dirigido por Luis Enrique, el atacante registra 12 partidos jugados en la actual temporada de la UEFA Champions League donde lleva dos anotaciones y tres asistencias.

Incluso en el partido donde se lesionó, logró participar de forma activa en ataque, manteniendo su tendencia de aportar goles y profundidad en partidos de alta exigencia.

PSG ajustará su ataque ante su ausencia

La baja del futbolista representa un reto para el equipo parisino, que deberá reorganizar su ofensiva en un tramo clave de la temporada, tanto en liga como en competiciones europeas.

Además, el jugador quedará fuera de la próxima fecha FIFA, perdiéndose compromisos con la selección de Francia, lo que frena momentáneamente su continuidad internacional.

El cuerpo médico del club dará seguimiento constante a su recuperación, con el objetivo de que pueda regresar en condiciones óptimas y sin riesgo de recaída en las próximas semanas.

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