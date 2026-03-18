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Coahuila

Impulsa Coahuila apoyo a mujeres víctimas de violencia

Asimismo, recordó que en el estado existen servicios de apoyo psicológico y asesoría legal disponibles para las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones

  • 18
  • Marzo
    2026

El combate contra la violencia hacia las mujeres en Coahuila continúa siendo una prioridad para las autoridades, ante la persistencia de casos de violencia psicológica y física dentro del entorno familiar.

 De acuerdo con Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, esta problemática sigue representando un reto importante, ya que muchas víctimas no denuncian las agresiones que sufren, lo que dificulta su atención oportuna.

La funcionaria señaló que se mantienen esfuerzos constantes para reducir estos índices, mediante programas de atención y acompañamiento integral. Subrayó que el silencio es uno de los principales obstáculos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante posibles casos de violencia. 

Destacó que amigos, vecinos o familiares pueden desempeñar un papel clave al detectar situaciones de riesgo y reportarlas a las autoridades correspondientes.

Asimismo, recordó que en el estado existen servicios de apoyo psicológico y asesoría legal disponibles para las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones. 

Estas herramientas buscan brindarles protección y ayudarles a salir del entorno de violencia en el que viven, especialmente cuando esta proviene de sus propias parejas.

 Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar para poder activar los mecanismos de protección y garantizar la seguridad de las víctimas.


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