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Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC

El Sevilla destituyó a Matías Almeyda tras una mala racha en LaLiga. El equipo está cerca del descenso y suma solo dos victorias en 10 partidos

  • 23
  • Marzo
    2026

El Sevilla FC anunció este lunes la destitución del técnico Matías Almeyda, tras una nueva derrota que mantiene al equipo en zona de riesgo en LaLiga.

La decisión llega dos días después de caer 0-2 ante el Valencia CF, resultado que prolongó una racha negativa sin triunfos desde el pasado 22 de febrero, cuando vencieron al Getafe CF.

Números que condenaron el proyecto

En sus últimos diez encuentros, el conjunto andaluz apenas logró dos victorias, además de cinco empates y tres derrotas, un rendimiento insuficiente para alejarse de la parte baja de la tabla.

Durante su gestión, Almeyda dirigió 32 partidos oficiales, 29 de liga y tres de Copa del Rey, con un saldo de 10 triunfos, siete empates y 15 derrotas.

“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su cuerpo técnico y le desea éxito en sus próximos retos profesionales”, informó el club en un comunicado.

Tras 29 jornadas en LaLiga, el Sevilla ocupa la posición 15 con 31 puntos, apenas tres por encima del RCD Mallorca, que marca la zona de descenso.

Con solo nueve fechas por disputar, la directiva optó por un cambio urgente en el banquillo para intentar revertir la situación.

La salida de Almeyda confirma una tendencia reciente en el club: desde 2022, ningún entrenador ha logrado completar una temporada completa.

El último en hacerlo fue Julen Lopetegui en la campaña 2021-22. Desde entonces, el banquillo sevillista ha tenido una rotación constante de técnicos.

Sanción y ausencia en el banquillo

Cabe recordar que la última vez que Almeyda dirigió desde la banca fue el 14 de febrero, cuando fue expulsado ante el Deportivo Alavés por reclamar decisiones arbitrales.

Inicialmente suspendido por siete partidos, sanción que luego se redujo a cinco, el argentino estaba próximo a regresar para el duelo ante el Oviedo, pero su salida se adelantó.

 


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