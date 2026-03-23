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México Sub-17 Femenil clasifica al Mundial de Marruecos 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció 2-0 a Costa Rica, cerró invicta la eliminatoria de Concacaf y aseguró su clasificación al Mundial de Marruecos 2026

  • 23
  • Marzo
    2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cumplió con el objetivo y aseguró su presencia en la Copa del Mundo de la categoría tras vencer 2-0 a Costa Rica en la última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf.

El conjunto tricolor cerró su participación con paso perfecto, confirmando su dominio en el torneo y sellando su boleto al Mundial que se disputará este año en Marruecos.

Un primer tiempo cerrado que se rompió al final

Durante gran parte del encuentro, México tuvo el control del balón, pero le costó generar oportunidades claras ante una selección costarricense que apostó por el orden defensivo.

Fue hasta el minuto 43 cuando el Tri logró abrir el marcador gracias a una jugada individual de Citlalli Reyes, quien mostró calidad al controlar el balón, quitarse a una defensora y definir con precisión ante la portera rival.

El gol fue clave, no solo por la ventaja, sino porque golpeó anímicamente a Costa Rica antes del descanso.

Costa Rica resistió, pero México sentenció

En la segunda mitad, el cuadro tico intentó reaccionar y mantuvo el partido cerrado por varios minutos, consciente de que el resultado definía su futuro en la eliminatoria.

Sin embargo, México supo manejar el ritmo del encuentro y evitó riesgos innecesarios. La insistencia rindió frutos en la recta final.

Al minuto 81, Kemberly García apareció para marcar el 2-0 definitivo, un gol que terminó por asegurar la victoria y la clasificación.

El triunfo no solo significó la clasificación, sino que también confirmó el buen momento del equipo, que avanzó invicto y con una actuación sólida a lo largo del torneo.


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