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Nuevo León

Impulsa Santa Catarina programa “Borrón y Cuenta Nueva”

El programa establece un 50 por ciento de descuento en el impuesto predial, así como un 50 por ciento en actualizaciones y la eliminación total de sanciones

  • 20
  • Marzo
    2026

El Cabildo de Santa Catarina aprobó por unanimidad la implementación del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, una estrategia enfocada en incentivar la regularización del pago del impuesto predial entre comercios, industrias y diversos sectores productivos del municipio.

Descuentos para rezagos mayores a cinco años

El esquema contempla importantes beneficios fiscales para lotes industriales y comerciales pertenecientes a personas morales, físicas y poseedores, incluyendo la eliminación del 100 por ciento del adeudo del predial, así como de actualizaciones, sanciones, recargos y gastos de ejecución en rezagos mayores a cinco años, es decir, correspondientes al año 2020 y anteriores.

Apoyos para adeudos recientes

Para los ejercicios fiscales más recientes, el programa también establece un 50 por ciento de descuento en el impuesto predial, así como un 50 por ciento en actualizaciones y la eliminación total de sanciones, recargos y gastos de ejecución para los años comprendidos entre 2021 y 2025.

Buscan fortalecer ingresos y servicios públicos

La iniciativa fue impulsada por el alcalde Jesús Nava Rivera, con el propósito de fortalecer la recaudación municipal y destinar mayores recursos a servicios prioritarios como bacheo, alumbrado público, limpieza, mantenimiento de parques y seguridad.

“Como nos funcionó muy bien en casa habitación y lotes, ahora vamos a hacer lo mismo para empresas, comercios, industrias, manufacturas y empresas de servicios durante lo que queda de marzo, todo abril y mayo. Es importante que se difunda está información y que la gente acuda”, indicó.

Vigencia del programa y puntos de atención

El programa estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026, por lo que las autoridades municipales exhortaron a los propietarios de negocios e industrias a aprovechar los beneficios dentro del plazo establecido.

Las personas interesadas pueden acudir a las cajas municipales ubicadas en la Torre Administrativa, en la calle Librado García 211, colonia Villa de las Huertas, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Horarios especiales por periodo vacacional

Durante el periodo vacacional del 30 de marzo al 10 de abril, la atención al contribuyente será en un horario de 9:00 a 13:00 horas, mientras que los días jueves 2 y viernes 3 de abril las cajas municipales permanecerán cerradas.


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