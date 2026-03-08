Podcast
Deportes

Tri Femenil se impone 1-0 a Brasil en amistoso internacional

El equipo dirigido por Pedro López consiguió imponerse a una de las potencias del futbol femenil mundial en un encuentro que se mantuvo muy disputado

  • 08
  • Marzo
    2026

La Selección Mexicana Femenil logró una importante victoria al derrotar 1-0 a Brasil en un partido amistoso internacional disputado el 7 de marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, ante una asistencia cercana a 24,800 aficionados.

El equipo dirigido por Pedro López consiguió imponerse a una de las potencias del futbol femenil mundial en un encuentro que se mantuvo muy disputado durante gran parte del tiempo reglamentario.

Un partido cerrado ante una potencia mundial

Durante la mayor parte del encuentro, Brasil dominó la posesión del balón con aproximadamente 60.6 %, mientras que el conjunto mexicano registró cerca de 39.4 %. A pesar de esta diferencia, el combinado nacional logró mantenerse sólido en defensa y contener los intentos ofensivos del rival.

La escuadra sudamericana generó mayor número de llegadas, con 21 disparos totales frente a 10 intentos de México. Sin embargo, en tiros a puerta el duelo fue más equilibrado, con seis remates al arco para Brasil y cinco para el equipo mexicano.

El encuentro también fue intenso en el aspecto físico, registrándose dos tarjetas amarillas para cada selección, en un duelo donde ambas escuadras buscaron imponer condiciones en el medio campo.

Greta Espinoza marca el gol del triunfo

El momento decisivo del partido llegó en el minuto 76, cuando Greta Espinoza aprovechó una jugada a balón parado para rematar de cabeza tras un tiro de esquina y enviar el balón al fondo de la red, anotando el único tanto del encuentro.

La anotación desató la celebración de la afición presente en el estadio y permitió que el conjunto mexicano tomara la ventaja en el marcador en la recta final del compromiso.

En los minutos restantes, México logró mantener el orden defensivo para evitar la reacción de Brasil y asegurar el triunfo por la mínima diferencia.

Un resultado que fortalece el proyecto del Tri

La victoria representa un resultado significativo para el proceso encabezado por Pedro López, ya que Brasil ha sido históricamente una de las selecciones más fuertes del futbol femenil internacional.

El triunfo también refleja el crecimiento competitivo del combinado mexicano, que continúa trabajando en la consolidación de su proyecto deportivo rumbo a futuros torneos internacionales.


