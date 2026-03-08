Podcast
ataques_teheran_57_muertos_a065e539be
Internacional

Bombardeos de Israel en Líbano y Beirut dejan 25 fallecidos

Equipos de rescate y personal médico se movilizaron en distintos puntos afectados para atender a los heridos y buscar sobrevivientes entre los escombros

  • 08
  • Marzo
    2026

Al menos 25 personas murieron tras una nueva ola de bombardeos israelíes contra distintas zonas del Líbano, incluidos sectores del sur del país y áreas de Beirut, en medio del incremento de las tensiones en la región.

De acuerdo con reportes de autoridades libanesas y agencias internacionales, los ataques aéreos se registraron durante la noche y provocaron también varios heridos y daños en edificios e infraestructura.

Ataques alcanzan el sur del Líbano y Beirut

Los bombardeos impactaron varias localidades del sur del Líbano, así como suburbios del sur de Beirut, zonas que en diversas ocasiones han sido señaladas como áreas de influencia del grupo chií Hezbolá.

Equipos de rescate y personal médico se movilizaron en distintos puntos afectados para atender a los heridos y buscar sobrevivientes entre los escombros, mientras autoridades locales evaluaban la magnitud de los daños.

En uno de los ataques reportados en la capital libanesa, un edificio utilizado como hotel resultó alcanzado por un bombardeo, lo que dejó víctimas mortales y varios lesionados.

Escalada de violencia en la región

Los recientes bombardeos se producen en el contexto de una creciente escalada entre Israel y el grupo armado Hezbolá, que en los últimos meses ha intensificado los intercambios de ataques en la frontera entre ambos territorios.

De acuerdo con reportes internacionales, las operaciones militares israelíes se han dirigido contra objetivos que, según el gobierno israelí, están vinculados con infraestructura y posiciones de Hezbolá.

Por su parte, autoridades y organizaciones en el Líbano han advertido que los ataques han provocado un aumento en el número de víctimas y daños en zonas civiles, lo que ha generado preocupación por el impacto humanitario del conflicto.

Preocupación por la situación humanitaria

Ante el incremento de los enfrentamientos, organismos internacionales han señalado la necesidad de reducir la escalada militar y proteger a la población civil que vive en las zonas afectadas.

Mientras tanto, equipos de emergencia continúan trabajando en las áreas alcanzadas por los bombardeos, donde se mantienen las labores de rescate, atención médica y evaluación de daños.


