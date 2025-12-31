Messi, elegido mejor jugador de la MLS por encuesta

El argentino Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, tras ser el más votado en la 40ª edición de la tradicional encuesta “América le responde a El País”, que cada temporada reconoce a los futbolistas, entrenadores y equipos más destacados del continente.

En la misma votación, su compatriota Javier Mascherano fue distinguido como el mejor entrenador del futbol estadounidense, mientras que el Inter Miami, club al que ambos pertenecen, fue reconocido como el mejor equipo.

Resultados por países

En Argentina, los más votados fueron Santiago Sosa como mejor jugador, Eduardo Domínguez como mejor entrenador y Racing como mejor equipo.

En Brasil se impusieron Giorgian de Arrascaeta, Filipe Luís y Flamengo; en Chile, Charles Aránguiz, Esteban González y Coquimbo Unido; y en Colombia, Hugo Rodallega, Alfredo Arias y Junior de Barranquilla.

También destacaron Claudio Paul Spinelli, Javier Rabanal e Independiente del Valle en Ecuador; Blas Riveros, Jorge Bava y Cerro Porteño en Paraguay; Alex Valera, Miguel Rondelli y Universitario en Perú; y Abel Hernández, Joaquín Papa y Nacional en Uruguay.

México y Centroamérica

En México, los reconocimientos fueron para Paulinho como mejor jugador, Antonio Mohamed como mejor entrenador y Toluca como mejor equipo.

En Centroamérica sobresalieron Alexis Gamboa, Óscar Ramírez y Alajuelense en Costa Rica; Mario González, Ernesto Corti y Luis Ángel Firpo en El Salvador; Jorge Benguché, Eduardo Espinel y Olimpia en Honduras; y Alberto Quintero, Mario Méndez y Plaza Amador en Panamá.

A nivel continental, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el nuevo Rey de América, al obtener el 62.8% de los votos.

Lionel Messi finalizó en el segundo puesto con 14.8%, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez fue tercero con 5%.

En el rubro de entrenadores, el brasileño Filipe Luís, campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño con Flamengo, fue elegido el mejor del continente con el 72% de los votos.

