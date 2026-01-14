¡Tigres se quedó 'helado'! pierde 1-0 ante Pumas

Una fría noche es la que se vivió en el Estadio Universitario, en donde Pumas dejó helados a los presentes al llevarse el triunfo 1-0 sobre los Tigres de la UANL. La solitaria anotación fue obra del paraguayo Robert Osmar Morales Benítez Un cuadro del ‘Conde’ Pizarro que no supo abrir el cerrojo impuesto por el técnico Efraín Juárez.

Para la jornada 3, los de la U de Nuevo León repetirán en casa al ser anfitriones del Toluca, actuales monarcas de la Liga; el juego será el próximo sábado 17 de enero a las 19:00 horas.

Pumas, la que tuvo, la metió

El encuentro dio inicio posterior a cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX; con el sonar de su ocarina, el árbitro central sinaloense Jesús Rafael López Valle dio inicio a la contienda entre los de Guido Pizarro y los de Efraín Juárez.

El planteamiento presentado por el timonel Guido Hernán Pizarro Demestri se desarrollaba con una formación de 4-2-3-1, en donde se veía que la localía iba por los tres puntos desde la patada inicial. Por su parte, un cauteloso Efraín Juárez Valdéz se paraba en el ‘Volcán’ con un 5-4-1.

Desde el inicio, los de amarillo total se volcaron al frente y tocaron la puerta del marco encomendado al costarricense Keilor Antonio Navas Gamboa, quien vestía un elegante uniforme en color verde, mismo que pudo bajar la cortina ante los constantes embates del cuadro felino.

Pero, a los 5’ de acción, la escuadra capitalina genera la primera de peligro para su causa: el parcero Álvaro Angulo recibe el esférico por la pradera derecha, manda el centro que remata Robert Morales, pero el cancerbero de la UANL Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque alcanza a desviar el balón de un manotazo.

Con el correr de los minutos, ambos equipos comenzaron a proponer, generando llegadas constantes por los costados y el centro del campo, aunado a que peligrosamente conectaban el balón desde linderos del área, mas sus arqueros cerraban la cortina de su marco.

Y fue justamente a los 23 minutos cuando los del Pedregal sorprendieron a propios y extraños al irse arriba en el marcador 1-0; el autor del tanto fue el paraguayo Robert Morales Benítez, quien, de pierna derecha, mandó besar las redes enemigas, luego de eslabonar la jugada a través de pases precisos que tuvieron su origen desde el medio campo.

Este gol cayó ‘como balde de agua fría’ para los de la ‘U’, que buscaron acortar distancias en el marcador, a como diera lugar; pero los de la UNAM se replegaron ‘a piedra y lodo’ en su marco, cortando todo avance de la localía.

La más clara para los de amarillo total se presentó a los 37 minutos cuando Juan Brunetta dispara dentro del área unamita a quemarropa y el costarricense Navas realiza una gran atajada que evita el tanto que emparejaría los cartones en la contienda entre los equipos universitarios.

En la pantalla del Estadio Universitario se podía leer que se llegaba a los 45 minutos de tiempo corrido y el juez central López Valle indicó que se agregarían cuatro minutos más de compensación, en donde los nicolaítas buscaron concretar la anotación sin fortuna y, al consumirse, el nazareno marcó el final de la primera parte de la contienda.

A Tigres se le negó el gol

En el espectáculo del medio tiempo se presentó la agrupación Club Atlético Carnaval, que puso en ambiente a los fieles aficionados que se hicieron presentes en las gradas del Estadio Universitario. Cabe hacer mención de que, entre el repertorio presentado, se hizo un homenaje al cantante regiomontano Jauregui, creador del género denominado FutRock.

Para el segundo tiempo, los de amarillo total regresaron al terreno de juego con un par de modificaciones, al enviar al terreno de juego al argentino Ángel Correa y Diego Lainez, sustituyendo a Osvaldo Rodríguez y Uriel Antuna. Mientras que los que vistieron totalmente de azul salieron con el mismo once que conformaron desde el inicio de la contienda.

A los 48’ de tiempo corrido, ‘Angelito’ Correa tuvo la primera de peligro, al conectar el esférico de media vuelta y su disparo pasó apenas a un costado de la portería defendida por Keylor Navas.

El argentino proveniente del Atlético de Madrid tuvo en el sector derecho la zona favorita para crearle peligro a los pupilos de Efraín Juárez, misma pradera que el ‘Factor’ Lainez utilizó para la generación de peligro. Y donde el cuadro capitalino buscó el mínimo contacto o ‘aparentar una lesión’ y así romperles el ritmo a los del ‘Conde’ Pizarro.

En la parte complementaria solo hubo un equipo ‘mandón’ en la cancha y este vistió de amarillo total, pero el tanto que emparejaría los cartones no llegaba, gracias a las intervenciones de su guardameta costarricense Navas, que se empleaba a fondo para sacar el peligro de su portería y mantenerla en cero. El juego ríspido y las ‘artimañas’ fueron lo que presentó el cuadro capitalino, ante la complacencia del juez central.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Jesús Rafael López Valle decidió agregar siete minutos de reposición, en los cuales la temática fue la misma: unos Tigres a los que se les negaba el gol y unos Pumas que se defendían con diez en su área. Tras consumirse el añadido, se pitó el final de la batalla y el triunfo del cuadro visitante.

