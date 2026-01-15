Invertirá empresa productora de pollo en el norte de México

México recibirá una inversión cercana a los $1,300 millones de dólares en el sector avícola con el objetivo de fortalecer la producción nacional de pollo, generar empleo y reducir de forma significativa la dependencia del mercado externo.

Impacto en empleo y seguridad alimentaria

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el proyecto permitirá disminuir hasta en 35% la importación de pollo al país, además de representar un impulso directo a la seguridad alimentaria.

“Va a ser una inversión de mil 300 millones de dólares y tendrá un impacto importante en el empleo y en el abasto de alimentos”, destacó el funcionario federal.

Producción y desarrollo regional

El plan contempla la generación de más de 4,000 empleos directos y alrededor de 16,000 indirectos, principalmente en comunidades rurales.

A la par, se estima un incremento productivo superior a 373 mil toneladas anuales.

Jesús Muñoz, presidente y CEO de Pilgrim’s México, señaló que dicho plan tendrá presencia en el norte, centro y sur del país.

En el norte, los recursos se concentrarán en Durango y Coahuila, donde se modernizarán plantas productivas e instalaciones de procesamiento.

Además, en la región centro, la inversión llegará a Querétaro e Hidalgo, con actualización tecnológica de plantas y mejoras en los sistemas de producción.

Mientras que en el sur, el mayor monto se destinará a Veracruz, Campeche y Yucatán, donde se duplicará la capacidad productiva y se instalarán nuevas plantas e incubadoras.

Apuesta de largo plazo

Fabio Sandri afirmó que la inversión está planeada de aquí a 2030 y responde a una visión de crecimiento sostenido en México.

“Tenemos la intención de invertir 1,300 millones de dólares en el país en los próximos años”, señaló.

Por su parte, Muñoz destacó que el proyecto no solo ampliará la capacidad productiva, sino que también abrirá oportunidades de desarrollo profesional en las regiones donde se instalarán las nuevas operaciones.

Cabe señalar que dicha iniciativa, está alineada con el Plan México y la estrategia de sustentabilidad alimentaria, con énfasis en producción nacional, desarrollo regional y uso de energías limpias.

