Desde el Apertura 2015, Pumas solo le ha ganado a Tigres 3 veces

Han pasado 4,019 días desde aquel enfrentamiento en el que los de la UANL se proclamaron campeones en territorio ‘unamita’ y, en 28 confrontaciones en Torneos de Liga, Liguilla y Concacaf, solo han perdido tres duelos ante los capitalinos.

Un fresco viento es el que se deja sentir este miércoles en el Estadio Universitario, lugar en donde se desarrollará el encuentro correspondiente a la fecha 2 del Torneo de Clausura 2026 en la Liga BBVA MX; siendo los de la ‘U’ quienes se enfrenten a los Pumas de la UNAM en punto de las 21:06 horas.

El rectángulo verde del ‘Volcán’ se engalanará para recibir a los actuales subcampeones del Apertura 2025, quienes saltarán al terreno de juego con su uniforme tradicional en amarillo total, mientras que Pumas saltarán totalmente vestidos en azul y con arbitraje del sinaloense Jesús Rafael López Valle.

DOMINIO TOTAL SOBRE LOS UNAMITAS

La historia marca que son 65 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de Pumas, donde han disputado duelos de Liga y Liguilla. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 28 de sus enfrentamientos y en 16 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 109 veces y les propinaron 83 pepinillos.

Los 109 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac 17 veces; en otras cinco ocasiones fue Jürgen Damm y el argentino Lucas Lobos quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Jesús Olalde y los argentinos Andrés Silvera y Walter Gaitán.

Comentarios