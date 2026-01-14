Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_tigres_b650d885a0
Deportes

Desde el Apertura 2015, Pumas solo le ha ganado a Tigres 3 veces

Tigres, en 28 confrontaciones en Torneos de Liga, Liguilla y Concacaf, solo han perdido tres duelos ante los capitalinos

  • 14
  • Enero
    2026

Han pasado 4,019 días desde aquel enfrentamiento en el que los de la UANL se proclamaron campeones en territorio ‘unamita’ y, en 28 confrontaciones en Torneos de Liga, Liguilla y Concacaf, solo han perdido tres duelos ante los capitalinos.

Un fresco viento es el que se deja sentir este miércoles en el Estadio Universitario, lugar en donde se desarrollará el encuentro correspondiente a la fecha 2 del Torneo de Clausura 2026 en la Liga BBVA MX; siendo los de la ‘U’ quienes se enfrenten a los Pumas de la UNAM en punto de las 21:06 horas.

El rectángulo verde del ‘Volcán’ se engalanará para recibir a los actuales subcampeones del Apertura 2025, quienes saltarán al terreno de juego con su uniforme tradicional en amarillo total, mientras que Pumas saltarán totalmente vestidos en azul y con arbitraje del sinaloense Jesús Rafael López Valle.

DOMINIO TOTAL SOBRE LOS UNAMITAS

La historia marca que son 65 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de Pumas, donde han disputado duelos de Liga y Liguilla. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 28 de sus enfrentamientos y en 16 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 109 veces y les propinaron 83 pepinillos.

Los 109 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac 17 veces; en otras cinco ocasiones fue Jürgen Damm y el argentino Lucas Lobos quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Jesús Olalde y los argentinos Andrés Silvera y Walter Gaitán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_14_at_11_11_05_PM_541e5cf2e0
¡Tigres se quedó 'helado'! pierde 1-0 ante Pumas
operativo_chocolate_7ec830b44d
Activan Operativo Chocolate antes bajas temperaturas
Whats_App_Image_2026_01_14_at_12_33_47_AM_f3cbb72d51
Tigres liga 12 años sin perder ante Pumas en ‘El Volcán’
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×