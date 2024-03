'Metimos a Rayados en su área': Miguel Herrera

"Hoy, el equipo juega muy bien, juega contra un rival que tiene muy buenos jugadores, contra un equipo que se presenta en la cancha y que manejamos por todos lados, tuvimos llegada, obvio, ellos también van a tener llegada, tienen un equipo muy importante, los cambios son también para mejorar al equipo. Entonces, me parece que hoy el equipo hace un gran partido, desafortunadamente, viene la frustración que hemos tenido en el torneo, no podernos llevarnos nada cuando jugamos muy bien, porque hoy era un partido para ganarlo, a lo que yo veo, a lo que yo analizo, cada quien tendrá su forma de ver el futbol, pero hoy me parece que el equipo fue mucho mejor que Monterrey".