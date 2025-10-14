Mexicano Isaac del Toro, tercer mejor ciclista del orbe

El joven ciclista Isaac del Toro se consolidó en el tercer lugar de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), sólo detrás de Tadej Pogacar, su compañero de equipo, y del danés Jonas Vingegaard.

Con 5 mil 314 puntos acumulados tras una temporada de actuaciones estelares, Del Toro dejó atrás a competidores experimentados. Su quinto lugar en el reciente Giro de Lombardía lo acercó peligrosamente a Vingegaard, quien suma apenas 650 puntos más que él.

“Isaac tiene mucho futuro. Su crecimiento ha sido muy rápido y compite a la par de ciclistas como Pogacar. Esta temporada ha corrido sin parar y eso no es fácil para un joven de 21 años”, destacó el exciclista profesional Tom Danielson.

El Torito se hizo notar con su segundo lugar en el Giro de Italia y victorias en el Tour de Austria, Vuelta a Burgos, Milán-Turín, Gran Piemonte y Giro de Emilia, entre otras competencias. Danielson aseguró que pronto se le puede ver en podios de los grandes monumentos de montaña.

El UAE Team Emirates ha sido clave en su desarrollo, brindándole acceso a tecnología avanzada, mentoría de campeones como Pogacar y estrategias de equipo que han potenciado su rendimiento.

Con 15 triunfos este año, Del Toro se coloca entre los ciclistas más prolíficos del pelotón internacional y como el mexicano más exitoso de las últimas décadas, inspirando a nuevas generaciones en México y Latinoamérica.

La temporada europea de Isaac culminó, aunque mantiene la posibilidad de competir en el Campeonato Nacional de México del 23 al 25 de octubre en su ciudad natal, Ensenada, Baja California.

