¡Histórico! Wolfsburg desciende por primera vez en Alemania

VfL Wolfsburg perdió la categoría por primera vez desde su llegada a la Bundesliga en 1997, luego de caer 2-1 frente a SC Paderborn en el partido definitivo del repechaje por la permanencia.

El resultado selló el descenso del conjunto verde tras casi 30 años ininterrumpidos en la máxima categoría alemana, una caída impensada para un club que hace poco más de una década celebraba títulos y participaciones europeas.

Un partido que cambió en cuestión de minutos

El Wolfsburg parecía iniciar la noche con esperanza. Apenas al minuto 3, Dženan Pejčinović adelantó a los visitantes y silenció el estadio de Paderborn.

Sin embargo, el encuentro tomó otro rumbo muy rápido. Al minuto 13, Joakim Mæhle fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla, dejando a los “Lobos” con diez hombres prácticamente todo el partido.

El conjunto local aprovechó la superioridad numérica, empató antes del descanso y llevó el duelo al tiempo extra tras el 0-0 registrado en la ida.

Ya en la prórroga, Laurin Curda apareció al minuto 100 para marcar el gol definitivo que sentenció el descenso del Wolfsburg.

Eriksen, el rostro de la frustración

Uno de los momentos más impactantes tras el silbatazo final fue ver a Christian Eriksen completamente devastado sobre el césped.

El mediocampista danés, quien llegó al club en septiembre de 2025 como fichaje estelar y líder del proyecto deportivo, portó el gafete de capitán en el partido más importante de la temporada.

Eriksen asumió protagonismo en medio de una campaña marcada por la inestabilidad, los cambios de entrenador y una crisis deportiva que nunca logró corregirse.

Al terminar el encuentro, jugadores del Paderborn se acercaron a consolar al futbolista danés, reflejando la dimensión del golpe para uno de los clubes más importantes del futbol alemán en las últimas décadas.

Del campeonato al descenso

La caída del Wolfsburg resulta todavía más impactante por el historial reciente del club.

VfL Wolfsburg fue campeón de la Bundesliga en 2009, conquistó la Copa de Alemania en 2015 y disputó competiciones europeas durante varios años.

Además, el club ya había logrado salvarse en repechajes anteriores en 2017 y 2018, evitando el descenso en momentos críticos.

Pero esta vez la historia fue distinta. El equipo terminó en la posición 16 de la Bundesliga 2025-2026 y no logró sostener la categoría ante un Paderborn que aprovechó el momento para firmar el ascenso más importante de los últimos años.

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