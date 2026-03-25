México afina detalles previo al amistoso contra Portugal

La selección mexicana continuó este miércoles con su preparación de cara al duelo amistoso frente a Portugal, programado para el próximo sábado en el Estadio Azteca, escenario que reabrirá sus puertas tras un proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Bajo las órdenes del técnico Javier Aguirre, el combinado nacional trabajó en su campamento ubicado a las afueras de la Ciudad de México, donde el cuerpo técnico afinó detalles tácticos en una sesión enfocada en fútbol en espacios reducidos, definición frente al arco y ajustes defensivos.

Trabajo táctico y exigencia en cada línea

La práctica estuvo marcada por ejercicios de alta intensidad, con especial énfasis en la presión alta y la recuperación del balón, aspectos que Aguirre busca consolidar para enfrentar a un rival de jerarquía internacional como Portugal.

En la portería, Guillermo Ochoa destacó por su actividad y liderazgo, al trabajar de manera coordinada con Carlos Acevedo y José ‘Tala’ Rangel en rutinas específicas para mejorar reflejos y reacción bajo los tres postes.

El experimentado arquero mantiene firme su objetivo de disputar una sexta Copa del Mundo, lo que lo convertiría en uno de los pocos futbolistas en alcanzar esa marca histórica.

Un rival de alto nivel, aunque con ausencias

El encuentro ante Portugal genera gran expectativa, no solo por el nivel del rival ubicado entre los primeros puestos del ranking FIFA, sino también por tratarse del partido inaugural en el renovado inmueble capitalino.

El conjunto europeo llegará con una baja importante, luego de que Cristiano Ronaldo no fuera convocado debido a una lesión, lo que no disminuye la exigencia para el cuadro mexicano.

Tras este compromiso, el Tri enfrentará a Bélgica en otro duelo de preparación, dentro de una agenda diseñada para medir al equipo ante selecciones de alto calibre internacional.

Bajas y recuperación de jugadores clave

El proceso rumbo al Mundial no ha estado exento de complicaciones para México, que recientemente sufrió las ausencias del portero Luis Malagón y del mediocampista Marcel Ruiz, ambos fuera de actividad tras ser sometidos a cirugía por lesiones de consideración.

A ello se suman diversas molestias físicas que han afectado a elementos importantes del plantel, como César Montes, Edson Álvarez, Luis Chávez y Santiago Giménez, aunque algunos de ellos ya han comenzado a retomar ritmo de competencia con sus respectivos clubes.

El cuerpo técnico se mantiene atento a la evolución de estos jugadores, con la intención de contar con plantel completo en la fase decisiva de preparación.

La mira puesta en el Mundial 2026

La selección mexicana tiene como objetivo llegar en condiciones óptimas al inicio del Mundial, donde será protagonista al inaugurar el torneo ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

En la fase de grupos también enfrentará a Corea y a un rival europeo aún por definirse, en un sector que exigirá el máximo nivel competitivo del equipo dirigido por Aguirre.

El duelo ante Portugal representa una prueba clave para medir el funcionamiento del equipo, en un momento donde las expectativas crecen y las dudas físicas aún forman parte del panorama rumbo a la justa mundialista.

Comentarios