Quedan listas las finales del repechaje de UEFA rumbo a 2026

Las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026 entraron en su fase decisiva con la disputa de las semifinales del repechaje, donde varias selecciones dieron un paso firme hacia el torneo, mientras otras quedaron en el camino tras duelos cerrados e incluso definiciones desde el punto penal.

La jornada de este 26 de marzo dejó definidos a los finalistas de cada ruta, en una serie de partidos que combinaron contundencia ofensiva, dramatismo y sorpresas.

Resultados y goleadores del repechaje europeo

Ruta A: Italia avanza y Bosnia sobrevive en penales

Italia cumplió con su papel de favorito al imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, con anotaciones de Sandro Tonali y Moise Kean, en un partido donde la escuadra azzurra dominó de principio a fin.

En el otro duelo, Bosnia y Herzegovina empató 1-1 ante Gales en Cardiff. Daniel James fue quien anotó el primer gol del encuentro para el conjunto de Gales, pero al casi terminar el encuentro, en el minuto 86, Edin Dzeko igualó por los locales para mandar el partido a la prórroga, la serie se definió en penales, donde Bosnia se impuso 4-2.

Ruta B: Suecia golea y Polonia remonta

Suecia protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la jornada al vencer 3-1 a Ucrania en sede neutral, con una actuación destacada de Viktor Gyökeres, quien firmó un triplete, por el lado de los ucranianos, el delantero del Dinamo de Kiev, Matviy Ponomarenko descontó en el minuto 90.

Por su parte, Polonia remontó para derrotar 2-1 a Albania en Varsovia. Arber Hoxha adelantó a los visitantes, pero los locales reaccionaron con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński.

Ruta C: Turquía y Kosovo protagonizan duelos cerrados

Turquía consiguió una victoria por la mínima de 1-0 sobre Rumania en Estambul, gracias a un tanto de Ferdi Kadioglu, en un partido de alta tensión.

En el encuentro más espectacular del día, Kosovo superó 4-3 a Eslovaquia en Bratislava. Los goles del conjunto kosovar fueron obra de Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Mujlija y Kreshnik Hajrizi en un duelo lleno de alternativas.

Ruta D: Dinamarca arrasa y Chequia avanza con dramatismo

Dinamarca no tuvo complicaciones y goleó 4-0 a Macedonia del Norte en Copenhague, con anotaciones de Mikkel Damsgaard, Christian Norgaardy un doblete de Gustav Isaksen.

En tanto, República Checa empató 2-2 ante Irlanda en Praga. Patrik Schick y Ladislav Krecji marcaron por los checos, mientras que Troy Parrott y un autogol de Matej Kovar lo hicieron por los irlandeses. En la tanda de penales, República Checa se impuso 4-3.

Así quedan las finales del repechaje

Tras estos resultados, las llaves quedaron definidas de la siguiente manera:

Ruta A: Italia vs Bosnia y Herzegovina

Ruta B: Suecia vs Polonia

Ruta C: Turquía vs Kosovo

Ruta D: Dinamarca vs República Checa

Cuándo se juegan los partidos decisivos

Las finales del repechaje europeo se disputarán el próximo 31 de marzo de 2026, en partidos únicos que definirán a los últimos cuatro representantes de Europa en la Copa del Mundo.

Las sedes serán las de los equipos mejor posicionados en el ranking o desempeño previo, por lo que selecciones como Italia, Suecia, Turquía y Dinamarca parten con ventaja para cerrar en casa.

Europa, a un paso de completar su lista mundialista

Con este formato de eliminación directa, el margen de error es mínimo, lo que eleva la intensidad de cada encuentro. Equipos históricos como Italia buscan evitar una nueva ausencia mundialista, mientras que selecciones emergentes como Kosovo intentan dar la sorpresa.

El cierre de estas eliminatorias promete partidos de alto nivel, donde cada detalle será determinante para conseguir uno de los últimos boletos europeos al Mundial 2026.

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