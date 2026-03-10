Podcast
¿Se parece? Así se ve el hijo de Luis Miguel a sus 19 años

Aunque hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, algunos reportes señalan que podría estar interesado en incursionar en la música

  • 10
  • Marzo
    2026

Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, fue captado recientemente en el Aeropuerto de la Ciudad de México junto a su madre y su hermano menor, lo que permitió ver por primera vez su rostro a los 19 años.

Imágenes del joven se vuelven virales

Las imágenes se difundieron en programas de espectáculos y rápidamente se volvieron virales en redes sociales, ya que durante años la actriz había procurado mantener a sus hijos alejados del ojo público para proteger su privacidad.

Usuarios destacan parecido con Luis Miguel

En los videos se observa al joven caminando junto a su madre sin detenerse a dar declaraciones; sin embargo, su aparición llamó la atención de los seguidores de la pareja, quienes destacaron el gran parecido que tiene con su padre, conocido como “El Sol de México”.

IMG_6743.jpeg

Hijo mayor de la relación entre Arámbula y Luis Miguel

Miguel es el mayor de los dos hijos que Arámbula tuvo con Luis Miguel durante su relación entre 2005 y 2009. Aunque hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, algunos reportes señalan que podría estar interesado en incursionar en la música, siguiendo los pasos de su padre.


