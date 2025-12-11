Podcast
Deportes

Minuto a minuto de la ida de la final Tigres vs Toluca

Sigue en tiempo real todas las acciones del duelo en el Volcán, con goles, jugadas clave y análisis de la primera batalla por el título entre Tigres y Toluca

  • 11
  • Diciembre
    2025

Minuto a minuto

SE ACABA EL PARTIDO
Tigres gana 1-0

Minuto 92
EXPULSAN A JUGADOR DEL TOLUCA
Tarjeta roja a Robert Morales por falta sobre Joaquim Pereira

SE AGREGAN 5 MINUTOS
Se jugarán cinco minutos más

Minuto 82
Dos cambios en Tigres.  Antuna y Sánchez Purata por Angulo y Farfan.

Minuto 70
Primer cambio de Tigres. Sale André-Pierre Gignac por Nicolás Ibáñez

Minuto 67

Ángel Correa hace una gran jugada, entra al área, recorta a un defensa, queda solo frente al portero,  dispara raso... y el balón se va a un lado del arco

Tigres busca el segundo
Aunque Toluca amenazó con empatar, los de la UANL no cesan en el intento de incrementar la ventaja de 1-0 en el marcador

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO… Y GOL DE TIGRES
Hugo González, portero de Toluca, le regala el balón a Diego Lainez, y este se la da a Ángel Correa, que manda el balón al fondo del arco, al 46’.

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO: TIGRES 0-0 TOLUCA
Terminan los primeros 45 minutos… y ambos equipos se van a descansar

Se agregan 5 minutos
El árbitro compensa cinco minutos más en este primer tiempo

Minuto 44
André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, dispara… pero el balón sale desviado del arco

Minuto 32
Diego Lainez, mediocampista de Tigres, dispara desde afuera del área, desvía el portero del Toluca, Hugo González, el balón se eleva y pega en el travesaño

Minuto 26
Ángel Correa hace un sombrerito adentro del área y prende la pelota de zurda, de volea, pero el disparo pasa por encima del arco

Minuto 22
Pintan de amarillo a Jesús Gallardo, defensa del Toluca, por falta sobre jugador de Tigres

Minuto 20
Las asistencias atendieron a Rómulo Zwarg, mediocampista de Tigres, que sufrió de una molestia adentro del área del Toluca

Minuto 19
Gorriaran saca un disparo que nuevamente Hugo González manda a tiro de esquina 

Minuto 18
"Chuy" Garza sacó un tiro centro que Hugo González desvió para tiro de esquina

Minuto 5
Juan Brunetta, mediocampista de Tigres, dispara de derecha desde afuera del área, pero el balón pasa por arriba del travesaño

Minuto 2
La primera llegada con peligro al área rival es del Toluca, pero no termina en gol.

Inicia el partido
Arranca el partido de Ida de la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, entre Tigres y Toluca, en el Estadio Universitario.

Tigres tiene 45 años sin perder en casa en una final de ida

Tigres podría dar hoy jueves por la noche el primer paso hacia la conquista de su noveno título de Liga, en la historia de la Primera División del futbol mexicano.  Y es que los de la UANL recibirán al Toluca a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, en el juego de Ida de la Gran Final… duelo que tienden a no perder.

Los auriazules han disputado 14 partidos de Ida de la serie, en la historia de la Fiesta Grande del máximo circuito, con saldo de seis victorias, cinco empates y tres derrotas, con 16 goles a favor y 12 en contra, para una diferencia de goles positiva de +4, actualmente, los felinos ligan nueve juegos de Ida sin perder.

La última derrota en un cotejo de esta índole fue hace 22 años, en la postemporada del Torneo Apertura 2003, al caer 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, el miércoles 17 de diciembre de 2003.

Un Autogol de Hugo Sánchez, defensa de ‘La U’, al minuto 20, Adolfo ‘Bofo’ Bautista al 77’, y Francisco Gabriel de Anda al 86’, anotaron por los Tuzos; mientras que Irenio Soares descontó por los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, al 59’.

De los 14 juegos de Ida de la Final, 10 han sido en El Volcán, con registro de cinco victorias, tres empates y una derrota… que se dio hace 45 años al caer 1-0 ante Cruz Azul el jueves 10 de julio de 1980; Rodolfo Montoya, al 86’, hizo el gol del triunfo cementero.

Tigres ha dejado en cero al rival en seis de 14 juegos de Ida de la Gran Final, Y los felinos se han ido en blanco en solamente tres de ellos.

ENTERATE

Estos son los resultados de Tigres, en los juegos de Ida de la Final, en la historia de la Liguilla de la Primera División del futbol mexicano:

  • Temporada 1977-1978: Tigres 2-0 Pumas… Estadio Universitario
  • Temporada 1979-1980: Tigres 0-1 Cruz Azul… Estadio Universitario
  • Temporada 1981-1982: Tigres 2-1 Atlante… Estadio Universitario
  • Torneo Invierno 2001: Pachuca 2-0 Tigres… Estadio Hidalgo
  • Torneo Apertura 2003: Pachuca 3-1 Tigres… Estadio Hidalgo
  • Torneo Apertura 2011: Santos 0-1 Tigres… Estadio TSM Corona
  • Torneo Apertura 2014: Tigres 1-0 América… Estadio Universitario
  • Torneo Apertura 2015: Tigres 3-0 Pumas… Estadio Universitario
  • Torneo Apertura 2016: América 1-1 Tigres... Estadio Azteca
  • Torneo Clausura 2017: Tigres 2-2 Chivas… Estadio Universitario
  • Torneo Apertura 2017: Tigres 1-1 Rayados… Estadio Universitario
  • Torneo Clausura 2019: Tigres 1-0 León… Estadio Universitario
  • Torneo Clausura 2023: Tigres 0-0 Chivas… Estadio Universitario
  • Torneo Apertura 2023: Tigres 1-1 América… Estadio Universitario

 

EN NÚMEROS

Tigres:

  • 14 juegos de Ida de la Final, disputados
  • 6 ganados
  • 5 empatados
  • 3 derrotas
  • 16 goles a favor
  • 12 goles en contra
  • Diferencia de goles positiva de +4

