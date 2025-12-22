Dallas, no ‘carga’: cumplirá 30 años sin ganar un Super Bowl
La última vez que los de la estrella solitaria conquistaron un Súper Tazón fue en 1996 al vencer 27-17 a Pittsburgh, en la edición 30 del Súper Domingo
Los Vaqueros de Dallas cumplirán tres décadas sin ganar un Super Bowl en el futbol americano de la NFL, tras quedar fuera de la lucha por un boleto para los Playoffs en la Temporada 2025, al caer este domingo en casa por 34-17 ante Cargadores de Los Ángeles, que luchan por llegar a la postemporada de la National Football League.
La última vez que los Cowboys conquistaron un Súper Tazón fue en la edición XXX (30), el domingo 28 de enero de 1996, al vencer 27-17 a Acereros de Pittsburgh en Arizona.
Los texanos ligan tres derrotas en esta campaña, a la cual le restan solamente dos juegos de temporada regular, además de sumar dos temporadas consecutivas sin avanzar a la fase final.
Los Vaqueros tienen cinco títulos de Súper Domingos, ganados en las temporadas de 1971, 1977, 1992, 1993 y 1995; aunado a ello, registran 10 galardones de Conferencia y 25 cetros de División.
Ficha
Fútbol americano
NFL 2025
Temporada regular
Semana 16
Cargadores (11-4) 34-17 Vaqueros (6-8-1)
AT&T Stadium
Arlington, Texas, EUA
Cuarto por cuarto
EQUIPOS 1 2 3 4 TOTAL
Los Ángeles 7 14 3 10 34
Dallas 7 10 0 0 17
La última vez
Los Vaqueros de Dallas conquistaron su último título de Super Bowl el domingo 28 de enero de 1996.
Fútbol americano
NFL 2025
Playoffs
Super Bowl XXX (30)
Domingo 28 de enero de 1996
Acereros 17-27 Vaqueros
Sun Devil Stadium
Tempe, Arizona, EUA
Asistencia: 76,347 aficionados
Cuarto por cuarto
EQUIPOS 1 2 3 4 TOTAL
Pittsburgh 0 7 0 10 17
Dallas 10 3 7 7 27
- MVP: Larry Brown, cornerback de Dallas
- Árbitro: Red Cashion
- Vanessa Williams cantó el himno de EUA
- Diana Ross fue el espectáculo de medio tiempo
