Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_22_at_12_33_15_AM_9734b45621
Deportes

Dallas, no ‘carga’: cumplirá 30 años sin ganar un Super Bowl

La última vez que los de la estrella solitaria conquistaron un Súper Tazón fue en 1996 al vencer 27-17 a Pittsburgh, en la edición 30 del Súper Domingo

  • 22
  • Diciembre
    2025

Los Vaqueros de Dallas cumplirán tres décadas sin ganar un Super Bowl en el futbol americano de la NFL, tras quedar fuera de la lucha por un boleto para los Playoffs en la Temporada 2025, al caer este domingo en casa por 34-17 ante Cargadores de Los Ángeles, que luchan por llegar a la postemporada de la National Football League.

La última vez que los Cowboys conquistaron un Súper Tazón fue en la edición XXX (30), el domingo 28 de enero de 1996, al vencer 27-17 a Acereros de Pittsburgh en Arizona.

Los texanos ligan tres derrotas en esta campaña, a la cual le restan solamente dos juegos de temporada regular, además de sumar dos temporadas consecutivas sin avanzar a la fase final.

Los Vaqueros tienen cinco títulos de Súper Domingos, ganados en las temporadas de 1971, 1977, 1992, 1993 y 1995; aunado a ello, registran 10 galardones de Conferencia y 25 cetros de División.

Ficha

Fútbol americano
NFL 2025
Temporada regular
Semana 16
Cargadores (11-4) 34-17 Vaqueros (6-8-1)
AT&T Stadium
Arlington, Texas, EUA

Cuarto por cuarto

EQUIPOS        1    2    3    4      TOTAL

Los Ángeles    7    14    3    10    34
Dallas              7    10    0    0     17

La última vez

Los Vaqueros de Dallas conquistaron su último título de Super Bowl el domingo 28 de enero de 1996.

Fútbol americano
NFL 2025
Playoffs
Super Bowl XXX (30)
Domingo 28 de enero de 1996
Acereros 17-27 Vaqueros
Sun Devil Stadium
Tempe, Arizona, EUA
Asistencia: 76,347 aficionados

Cuarto por cuarto

EQUIPOS    1    2    3    4      TOTAL

Pittsburgh    0    7    0    10    17
Dallas          10   3    7    7      27

  • MVP: Larry Brown, cornerback de Dallas
  • Árbitro: Red Cashion
  • Vanessa Williams cantó el himno de EUA
  • Diana Ross fue el espectáculo de medio tiempo

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_jerry_jones_df90a49f99
Jerry Jones asume responsabilidad por el fracaso de Dallas
EH_CONTEXTO_2025_12_21_T172839_517_eaa6f1fe50
NFL llevará Super Bowl LX Experience a Monterrey en 2026
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_22_T125859_798_72fed6b09e
Lanzan primer tráiler de 'La Odisea', la nueva épica de Nolan
desfile_navidad_santiago46_0f70ae891d
Recorre las calles de Santiago el tradicional desfile navideño
noem_maduro_b97b0fe1e9
'Maduro debe irse': secretaria de Seguridad Nacional de EUA
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×