Los Vaqueros de Dallas cumplirán tres décadas sin ganar un Super Bowl en el futbol americano de la NFL, tras quedar fuera de la lucha por un boleto para los Playoffs en la Temporada 2025, al caer este domingo en casa por 34-17 ante Cargadores de Los Ángeles, que luchan por llegar a la postemporada de la National Football League.

La última vez que los Cowboys conquistaron un Súper Tazón fue en la edición XXX (30), el domingo 28 de enero de 1996, al vencer 27-17 a Acereros de Pittsburgh en Arizona.

Los texanos ligan tres derrotas en esta campaña, a la cual le restan solamente dos juegos de temporada regular, además de sumar dos temporadas consecutivas sin avanzar a la fase final.

Los Vaqueros tienen cinco títulos de Súper Domingos, ganados en las temporadas de 1971, 1977, 1992, 1993 y 1995; aunado a ello, registran 10 galardones de Conferencia y 25 cetros de División.

Ficha

Fútbol americano

NFL 2025

Temporada regular

Semana 16

Cargadores (11-4) 34-17 Vaqueros (6-8-1)

AT&T Stadium

Arlington, Texas, EUA

Cuarto por cuarto

EQUIPOS 1 2 3 4 TOTAL

Los Ángeles 7 14 3 10 34

Dallas 7 10 0 0 17

La última vez

Los Vaqueros de Dallas conquistaron su último título de Super Bowl el domingo 28 de enero de 1996.

Fútbol americano

NFL 2025

Playoffs

Super Bowl XXX (30)

Domingo 28 de enero de 1996

Acereros 17-27 Vaqueros

Sun Devil Stadium

Tempe, Arizona, EUA

Asistencia: 76,347 aficionados

Cuarto por cuarto

EQUIPOS 1 2 3 4 TOTAL

Pittsburgh 0 7 0 10 17

Dallas 10 3 7 7 27

MVP: Larry Brown, cornerback de Dallas

Árbitro: Red Cashion

Vanessa Williams cantó el himno de EUA

Diana Ross fue el espectáculo de medio tiempo

