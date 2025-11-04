Cerrar X
Mariners ejerce opción sobre Andrés Muñoz por $7.5 mdd

Seattle activó la cláusula de renovación del cerrador mexicano, quien suma 60 salvamentos y una efectividad de 1.92 en las últimas dos temporadas

  • 04
  • Noviembre
    2025

Los Seattle Mariners no quieren soltar a Andrés Muñoz y este martes ejercieron su opción de $7 millones de dólares sobre el cerrador mexicano para la temporada 2026.

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, se ha convertido en uno de los mejores cerradores de la MLB en los últimos dos años, pues en total ha hecho 60 salvamentos con una efectividad de 1.92 y un promedio de bateo de .160.

En la temporada 2025 tuvo una marca de 3-3 con 38 salvamentos y solo permitió dos jonrones en 62.1 entradas.

Ya en la postemporada, ayudó a los de Seattle a llegar al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con 8.1 entradas sin permitir carreras.

En su llegada a Seattle en agosto de 2020, el derecho firmó un contrato de 7,5 millones por cuatro años antes de la temporada 2022 que incluía tres opciones de club. El salario para 2027 es de 8 millones y para 2028 es de 10 millones.

Con este movimiento, Seattle garantiza estabilidad en el bullpen y apuesta por uno de los brazos más dominantes de la Liga Americana.

La opción de club funciona como una cláusula de renovación que el equipo puede decidir ejercer. En términos sencillos, se trata de una cláusula que permite al equipo extender el contrato del jugador por una temporada más.


