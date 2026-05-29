Niza asegura su lugar en Ligue 1 tras vencer 4-1 al Saint-Étienne

El Niza evitó el descenso y aseguró su permanencia en la Ligue 1 tras imponerse por 4-1 al Saint-Étienne en el partido de vuelta del repechaje por la permanencia, una serie que terminó resolviéndose en los últimos minutos después de un duelo que permaneció abierto durante gran parte de la noche.

Luego del empate sin goles registrado en la ida, el conjunto de la Costa Azul llegó al encuentro decisivo obligado a responder ante una temporada marcada por la presión, las críticas de sus aficionados y el riesgo real de perder la categoría.

La victoria permitió al Niza mantenerse en la máxima categoría del futbol francés y evitar una caída que habría representado uno de los mayores fracasos deportivos recientes para una institución que apenas meses atrás aspiraba a competir por objetivos más ambiciosos.

Una serie cerrada que se definió en el tramo final

La eliminatoria comenzó con un empate 0-0 en el estadio Geoffroy-Guichard, un encuentro extremadamente cerrado en el que ninguno de los equipos logró registrar disparos a puerta.

La tensión se mantuvo durante buena parte del partido de vuelta hasta que Jonathan Clauss abrió el marcador al minuto 62 para adelantar al Niza.

Cuando parecía que los locales tenían controlado el encuentro, Zuriko Davitashvili igualó el marcador mediante un penal al minuto 79, devolviendo la esperanza al Saint-Étienne de regresar a la élite del futbol francés.

Sin embargo, la reacción del Niza fue inmediata. Apenas dos minutos después, Kaïl Boudache recuperó la ventaja para los anfitriones y cambió nuevamente el rumbo de la serie.

En los minutos finales apareció Elye Wahi, quien marcó al 86 y al 90+2 para sellar la goleada y asegurar la permanencia del conjunto rojinegro.

Una salvación conseguida sin aficionados en las tribunas

Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue que se disputó a puerta cerrada debido a una sanción impuesta al Niza tras los incidentes protagonizados por aficionados durante el cierre de la temporada regular.

Las protestas se produjeron después de que el equipo terminara en la posición 16 de la Ligue 1 y quedara obligado a disputar el repechaje para evitar el descenso.

Por ello, el club tuvo que afrontar el partido más importante de su temporada sin el respaldo de su afición en el Allianz Riviera.

Del riesgo de descenso a una nueva temporada en Ligue 1

La permanencia tiene un valor especial para el Niza, que cerró una campaña llena de altibajos. El equipo terminó como subcampeón de la Copa de Francia, pero no logró trasladar ese rendimiento a la liga, donde terminó luchando por conservar la categoría.

El triunfo también garantiza la continuidad del club en la élite del futbol francés por una temporada más, mientras que el Saint-Étienne, que finalizó tercero en la Ligue 2, deberá permanecer en la segunda división tras quedarse a un paso del ascenso.

Después de una serie marcada por la tensión y la incertidumbre, el Niza encontró en los últimos minutos la respuesta que necesitaba para evitar una catástrofe deportiva y asegurar su lugar en la Ligue 1 para la temporada 2026-27.

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