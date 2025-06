Muere el tricampeón con los Packers, Steve Wright, a los 82 años

Los Green Bay Packers informaron este martes mediante sus redes sociales que la leyenda Steve Wright, tricampeón con el equipo en la década de los 60, falleció a los 82 años.

"Siempre recordaremos a Steve Wright, ex 'tackle' de los Green Bay Packers y modelo original del trofeo 'Hombre del Año Walter Payton'. "Deja un legado fundido en bronce", le despidió el equipo a través de un comunicado en sus redes sociales.

Remembering Steve Wright - former Packers tackle and the original model for the Walter Payton Man of the Year trophy.



A quiet legacy, cast in bronze.