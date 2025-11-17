Cerrar X
NFL suspende a Ja'Marr Chase un partido por escupir a rival

Según la base de datos de la Asociación de Jugadores de la NFL se le descontarán al menos $448.333 dólares de su salario base como resultado de la suspensión

NFL suspende a Ja'Marr Chase 1 partido por escupir a rival

El receptor número uno de los Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase, fue suspendido este lunes por un partido por escupir al cornerback de los Pittsburgh Steelers, Jalen Ramsey.

La acción de Chase sucedió durante una confrontación en el cuarto cuarto del partido de este domingo. Ramsey agarró a Chase por la máscara y lo golpeó, lo que resultó en la expulsión de Ramsey.

Durante el anuncio de la suspensión, la liga dijo que Chase fue disciplinado bajo una regla que se aplica a “cualquier acto que sea contrario a los principios generalmente entendidos de la deportividad”.

Por su parte, el receptor negó haber realizado esta acción después del partido, pero una cadena de televisión de Cincinnati tenía en video el incidente.

Al ser cuestionados los oficiales del encuentro si vieron a Ja'Marr escupir al rival, el árbitro Bill Vinovich dijo no haber visto nada que llegara a ese nivel.

Con esta suspensión, los Bengals pierden una pieza clave en su ya mermada ofensiva para su encuentro contra los New England Patriots, pero el receptor podrá apelar su suspensión.

Según la base de datos de la Asociación de Jugadores de la NFL, a Chase se le descontarán al menos 448.333,33 dólares de su salario base como resultado de la suspensión.


