Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
c45d6c7a_09bb_4408_9fec_de781530f05f_9372793021
Nuevo León

Vecinos denuncian estacionamiento ilegal en San Pedro

Habitantes de la colonia Del Valle Oriente alertan sobre una obra sin permisos para un estacionamiento, que representa riesgo para viviendas cercanas

  • 13
  • Diciembre
    2025

Vecinos de la calle Amazumac, en la colonia Del Valle Oriente, en San Pedro, denunciaron el riesgo y la ilegalidad en la construcción de un estacionamiento en una zona residencial, obras que carecen de permiso municipal. 

"Para mí fue sumamente terrible porque estaba yo en la cocina y empezó la demolición con la máquina, haga de cuenta que se me iba a caer el techo encima”, relató la vecina Patricia Rubio de Martínez, quien vive exactamente a un lado de esa construcción. 

9fecb34a-5011-4190-aa85-08b0ce9457f7.jfif

Ella y otros residentes de la zona denunciaron que el particular que desarrolla el proyecto, una persona que tiene un edificio de oficinas en la misma calle, arrancó las obras sin tener licencia o autorización de Desarrollo Urbano Municipal.

Los trabajos comenzaron con la demolición de una vivienda en el número 1116 de esa calle, entre Río Tamuín y Río Blanco, ya que ahí edificarán la nueva construcción que será un estacionamiento.

Todos los colonos están preocupados por el riesgo que corren en su integridad y por las afectaciones que puedan sufrir sus casas y demás patrimonio, pero en especial la señora Rubio de Martínez, quien desde hace 35 años vive en ese punto, a un costado de la casa que fue demolida la semana pasada. 

Aseguró que de la noche a la mañana y sin tener  las licencias de Desarrollo Urbano,  los trabajadores introdujeron maquinaria pesada para echar abajo la vivienda, y a consecuencia de eso su hogar lo resintió. 

Inmediatamente, los residentes del sector denunciaron ante el municipio sampetrino lo sucedido, tanto vía el chat "Sam Petrino", como al C-4.

923dd352-881c-4ecb-9162-5cb2825f76e6.jfif

Tras eso, la Secretaría de Desarrollo Urbano aplicó los sellos de suspensión de la obra, pero ya cuando se había  hecho la demolición, lo que  arriesgó a los habitantes. 

"Se supone que quieren hacer un estacionamiento, aquí es zona residencial, no pueden hacerlo; y aparte, se supone que no presentaron nunca el permiso”, denunció.

"Y por más que nosotros metimos reportes, no se presentaron y ellos a las 4 de la tarde empezaron la demolición. El sábado fue cuando ya clausuraron, pero ya estaba demolido, pero sin presentar nunca un permiso. Cuando  no se presenta un permiso, quiere decir que no investigaron la propiedad, ni qué daños podría causar, como un tubo roto, o si se sale el gas", advirtió. 

312213ff-06bb-4d22-b3fd-ee0cd3771657.jfif

El desarrollador o dueño no tiene los permisos a la vista, ni tuvo comunicación con los vecinos. 

Los denunciantes aseguraron que esa persona no tiene las anuencias de rigor. 

"Es para los empleados de la oficina del de la esquina. Aquí (en otra propiedad en la misma calle) es estacionamiento y ha estado por muchos años, pero ya van a construir la casa, entonces suponemos que lo que quieren es sustituir un estacionamiento por ése”, explicó. 

La obra ya fue suspendida por  la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro.

26593023-ad1e-48c4-8ee5-a4a3761a5d0c.jfif

Los vecinos exigieron al Municipio no limitarse a eso, ya que al rato los interesados en hacer ese proyecto podrían obtener una licencia al margen de la ley, y por ende le pidieron de una vez por todas cancelar cualquier posibilidad de reanudación de las obras,  porque va de por medio su integridad y la afectación a su patrimonio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_99_8bc1c74a45
Intensas lluvias provocan daños en viviendas de Ciudad Victoria
EH_UNA_FOTO_95_a3625b7df1
Denuncian presunto fraude por modificaciones en testamento
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T145256_147_090cb5cc4a
Desarticulan banda de robo a transporte en Edomex e Hidalgo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_99_8bc1c74a45
Intensas lluvias provocan daños en viviendas de Ciudad Victoria
EH_UNA_FOTO_97_1346294557
Activan estrategia invernal para proteger a familias coahuilenses
EH_FOTO_VERTICAL_4_4e0c5d71ba
Reforzarán operativos por accidentes vinculados con alcohol
publicidad

Más Vistas

congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de ruta urbana deja ocho muertos sobre Miguel Alemán
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×