Nuevo León

Inspeccionarán tras denuncias por falta de pago de aguinaldos

La Secretaría del Trabajo realizará inspecciones por incumplimiento en el pago de aguinaldos. Habrá sanciones y suspensiones para empresas que no cumplan

  • 09
  • Diciembre
    2025

La Secretaría del Trabajo informó que realizará inspecciones en respuesta a denuncias por el incumplimiento en el pago de aguinaldos, según advirtió el titular de la dependencia, Federico Rojas.

La advertencia cayó a días de que venza el plazo legal para el pago de esta prestación: habrá inspecciones, sanciones y, si es necesario, suspensiones inmediatas de actividades para las empresas que no cumplan. 

“Decirles que vamos a hacer inspección y de la inspección, pues vamos a llegar a la suspensión si nos encontramos que la empresa de forma voluntaria, es decir, deliberada, no pagó el aguinaldo”, fue lo que dijo el secretario durante un evento realizado en el municipio de San Pedro.  

Los operativos comenzarán desde la primera hora del 20 de diciembre. Las autoridades empezarán a dar atención a todas las denuncias por falta de pago o pago incompleto, pues la ley laboral establece que las empresas tienen hasta el último minuto del 19 de diciembre para realizar el pago. 

“Recordarles que tiene hasta el día 19 a las 11:59 de la noche para pagar el aguinaldo como marca la ley, 15 días como mínimo de acuerdo al tiempo trabajado y de ahí en adelante lo que tengan los contratos individuales de trabajo”, explicó.  

El funcionario llamó a los trabajadores a denunciar cualquier irregularidad. Las quejas pueden presentarse en la línea 070, de manera totalmente anónima, o a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría del Trabajo. 

“Nomás está que pongan aquí ‘no me pagaron aguinaldo' y me digan dónde están, son anónimas”, especificó Rojas.  

Las sanciones serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento: desde multas económicas, cuando se compruebe un error fuera del control de la empresa, hasta la suspensión total de actividades en casos de omisiones deliberadas.


