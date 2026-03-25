Niega Mbappé informe sobre equivocación en examen medico

Después de que el mundo deportivo estallara tras darse a conocer que el cuerpo médico del Real Madrid examinó la pierna equivocada de Kylian Mbappé por una lesión, el atacante galo ya salió a desmentir dicha situación.

Y es que esta situación explotó después de que el programa de fútbol “After Foot” de la emisora francesa RMC Sport informara que el club español inicialmente había escaneado su rodilla derecha, en lugar de la izquierda, en diciembre. Otros medios en España publicaron historias similares, casi todos citando a RMC.

Tras esto, Mbappé declaró en una rueda de prensa previa al amistoso entre Francia y Brasil que dicho informe es falso.

“El informe que decía que ellos (examinaron) la rodilla equivocada es falso”, declaró Mbappé.

“Quizá soy responsable indirectamente de esta situación, porque cuando no comunicas lo que está pasando, se abren puertas a las interpretaciones de los demás”, agregó.

Fue el club blanco quien a finales de diciembre informó que Mbappé se había torcido la rodilla izquierda.

En la conferencia, Mbappé reafirmó que mantiene una "comunicación muy clara” con el Real Madrid.

Francia juega contra Brasil el jueves en Foxborough y se enfrenta a Colombia el domingo en Landover.

Mbappé comentó el lunes en París que su rodilla se siente bien. Fue utilizado como suplente en los dos últimos partidos del Real Madrid mientras recupera la forma.

“Hubo mucha frustración, mucha rabia y luego también algo de ansiedad en un momento dado”, contó Mbappé a medios franceses a última hora del lunes en un evento promocional. “Había llegado a una etapa en la que no sabía qué me pasaba. No atravesé ese periodo de la mejor manera. No era el jugador más feliz del mundo. Pero ahora estoy contento porque de verdad ya quedó atrás. Ya pasó todo”.

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