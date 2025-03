Novak Djokovic rompe el récord de victorias en Masters 1000

Novak Djokovic fijó el récord de victorias en los torneos Masters 1000 de la ATP al obtener el domingo la número 411 en su trayectoria en serie, imponiéndose en sets corridos ante el argentino Camilo Ugo Carabelli por la tercera ronda del Abierto de Miami.

El astro serbio de 37 años dejó atrás a Rafael Nadal al ganar por 6-1 7-6 (1). Djokovic ha encadenado victorias en el sur de la Florida tras haber sido eliminado a las primeras de cambio en sus dos previos torneos, los de Doha e Indian Wells.

Actual número cinco del mundo, Djokovic totalizó 10 aces rumbo a un triunfo que le depositó en los octavos de final, instancia en la que enfrentará al italiano Lorenzo Musetti.

Festejó su victoria 411 en los Masters 1000, dos décadas después de haber disputado su primer partido en la categoría.

Djokovic también es el dueño del récord de más títulos (40) y finales (59) en los Masters 1000. Hizo historia en 2018 al convertirse en el primero y único jugador que ha logrado consagrarse en cada una de las nueve citas de la serie, y en 2020 completó la gesta de haber conquistado cada torneo al menos en dos ocasiones.

