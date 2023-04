¡Oficial! Aaron Rodgers se va a los Jets de Nueva York

Los Jets de Nueva York han alcanzado un acuerdo para adquirir al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL en un canje con los Packers.

Después de seis semanas de espera, Aaron Rodgers deja atrás su ilustre trayectoria en Green Bay y el quarterback se muda a la Gran Manzana, donde le esperan inmensas expectativas.

Los Jets de Nueva York han alcanzado un acuerdo para adquirir al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL en un canje con los Packers, informó una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el lunes bajo la condición de no ser identificada, ya que los equipos aún no habían oficializado el traspaso.

Rodgers, de 39 años, dedicó varios días en febrero para contemplar su futuro, aislándose en Oregon. Al mismo tiempo, los aficionados y medios de prensa no paraban de conjeturar sobre su siguiente destino.

Reapareció y siguió meditando hasta que el 10 de marzo decidió que quería seguir jugando — y lo haría para los Jets.

El mariscal de campo y el resto de la NFL tuvieron que esperar mientras los Packers y Jets finalmente completaron el canje.

“Dejé en claro que mi intención era jugar, y mi intención era jugar para los Jets de Nueva York Jets”, dijo Rodgers al participar en el programa “The Pat McAfee Show” en YouTube y Sirius XM el 15 de marzo.

Los Jets enviaron un contingente que incluyó al dueño Woody Johnson, al entrenador Robert Saleh y al gerente general Joe Douglas para visitar a Rodgers en su residencia en el sur de California a inicios de marzo. Días después, Rodgers tomó la decisión de proseguir su carrera como parte de los Jets.

Con el paso de las semanas, las negociaciones parecieron atascarse. Aficionados — y los equipos — empezaron a dudar si el canje se concretaría.

“Estamos ansiosos”, dijo Johnson a periodistas en la reunión anual de la liga el 28 de marzo.

“Queremos que se concrete. Estamos optimistas. Pero tenemos un plan, y estamos decididos a cumplirlo. No creo que nadie se está desesperando ahora mismo”.

Tomó tiempo, pero las partes finalmente pudieron alcanzar un acuerdo sobre la compensación. El campeón de un Super Bowl se muda a Nueva York para desplazar a Zach Wilson, la segunda selección general del draft en 2021 que no ha podido afianzarse como titular en sus primeros dos temporadas.

Nueva York tuvo foja de 7-10 la pasada temporada, cerrando con una racha de seis derrotas que estiró a 12 años la sequía sin clasificarse a los playoffs más larga de la NFL, la cual constituye un récord de la franquicia.

Con información de AP.