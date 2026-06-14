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Omar Artán cobrará su sueldo pese a no arbitrar en Estados Unidos

El somalí de 34 años, recibió una bienvenida de héroe cuando regresó a Somalia a principios de esta semana y prometió asistir a la próxima edición del Mundial.

  • 14
  • Junio
    2026

El árbitro somalí Omar Artan cobrará su sueldo correspondiente al torneo internacional del balompié a pesar de que no arbitrará ningún partido en Estados Unidos, luego de que se le negara la entrada.

De acuerdo con fuentes de The Associated Press, se mencionó que Artan seguirá teniendo derecho al pago pese a no arbitrar ningún partido en el evento, de casi seis semanas de duración. 

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Indicó que el monto se determinará después de que el torneo concluya el próximo mes.

Artan es uno de los árbitros del fútbol más destacados y fue nombrado mejor árbitro masculino de África en 2025. Pero al ciudadano somalí se le negó la entrada después de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul la semana pasada.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que Artan era “inadmisible debido a preocupaciones en el proceso de verificación”.

Según la Embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, originalmente se le había expedido una visa para viajar a Estados Unidos, y debía reunirse con otros árbitros del Mundial en su base de entrenamiento en Miami.

Artan, de 34 años, recibió una bienvenida de héroe cuando regresó a Somalia a principios de esta semana y prometió asistir a la próxima edición del Mundial.

Somalia recibe como héroe a árbitro excluido por EUA del Mundial

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue recibido como héroe nacional en Mogadiscio, luego de que autoridades de Estados Unidos le negaran la entrada al país y quedara fuera del Mundial 2026.

Artan tenía previsto integrarse al grupo arbitral del torneo, donde habría hecho historia como el primer árbitro de Somalia en participar en una Copa del Mundo, pero su ingreso fue rechazado durante una revisión migratoria en el aeropuerto de Miami.

Aquí te presentamos la nota completa: Somalia recibe como héroe a árbitro excluido por EUA del Mundial


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